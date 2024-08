Viete, odkiaľ pochádzajú jej ryšavý gén a priezvisko? Táňa Pauhofová prehovorila o svojich koreňoch

Čo viete o svojich predkoch a poznáte vôbec svoje korene? Tieto otázky si kladie novinárka Katarína Urban Richterová v podcaste Tajné korene, v ktorom vyspovedala aj jednu z najpopulárnejších herečiek - Táňu Pauhofovú. Herečka, ktorá 13. augusta oslavuje 41. narodeniny, sa v podcaste zasmiala, že o jej zaujímavých rodinných koreňoch sa veľa nevie, pretože sa na ne nik nepýtal. Jej dedkovi sa pritom podarilo vytvoriť rodokmeň ich rodiny až do roku 1580.

„Dobrdan“ a nič iné

Tánin dedko pochádzal z piatich synov a keďže jeho teta bola bezdetná, práve jeho si zobrala k sebe. „Môj dedko bol Chorvát,“ prezradila v podcaste herečka o dedkovi, ktorý žil v Jarovciach, no ako ako štvorročný chlapec odišiel za tetou do Bratislavy. V spomienkach na svoje detstve popísal, že keď prišiel do mesta, rozumela mu iba jeho teta, Chorvátka. V škole a na ulici sa s ním nikto nechcel hrať, pretože mu nerozumeli.

„My sme spolu žili, boli sme veľkí parťáci. O svojich chorvátskych koreňoch a príbehoch rozprával s nesmiernou láskou. Hovoril aj o tých ťažkých veciach, ale s láskou,“ spomínala herečka, ktorej je ľúto, že napriek tomu, že dedko bol hrdým Chorvátom, svoj chorvátsky odkaz na ňu nepreniesol. Doma nikdy nehovorili po chorvátsky a nedodržiavali žiadne miestne zvyky. Aj preto, že okrem „Dobrdan“ nevie Táňa povedať nič iné, k chorvátskej menšine sa nehlási.

Priezvisko a ryšavý gén

Dodnes má však v Jarovciach chorvátskych príbuzných, na ktorých sa vždy veľmi teší a tento „chorvátsky svet“ by chcela oveľa viac spoznať. Vždy, keď počuje chorvátske piesne, priťahuje ju to, no viac ako ju samú to priťahuje niečo, čo v nej zanechal jej dedko. Práve po ňom zdedila priezvisko, ktoré kedysi končilo s tradičnou príponou „ič“.