Spočiatku na ich vzťah neverila. Zora Czoborová a Peter dnes dokazujú, že láska nepozná vekový rozdiel

Keď sa zoznámili, hneď jej bol sympatický, spomína dnes Zora Czoborová na osudové stretnutie s manželom Petrom. Mala vtedy už 39 a on iba 25. Štrnásťročný vekový rozdiel ju napokon tak vystrašil, že sa po krátkom romániku s Petrom rozišla. No nakoniec ich to, čo k sebe cítili, spojilo znova dokopy. Nedávno oslávili už desiate výročie sobáša a Zora pri tejto príležitosti venovala svojmu Petrovi krásne vyznanie.

Nechcela mu zväzovať krídla

Napriek tomu, že atraktívna vyšportovaná brunetka o mužov nikdy núdzu nemala, pravú lásku našla až v štyridsiatke. Hoci vo vzťahu so Žigom Pálffym zažila sklamanie, zdá sa, že v mladšom Petrovi našla to „pravé orechové“.

Mladého študenta z východu stretla len rok po stroskotanom vzťahu so Žigom a spočiatku ani neverila, že by im to mohlo spolu naozaj vydržať. Po rokoch dokonca v médiách priznala, že jej síce Peter bol veľmi sympatický, no stále jej v hlave vŕtala jedna vec: ich veľký vekový rozdiel. „Nechcela som mladému chalanovi zväzovať krídla, neverila som, že by náš vzťah mohol fungovať… Preto som sa s ním nakoniec rozišla,“ prezradila denníku Plus Jeden Deň Zora.

Prešli kľukatou cestou

No ako to už býva, človek mieni a láska mení. A tak sa cesty známej fitnesky a východniara Petra preťali znova a Zora pochopila, že keď sa majú dvaja skutočne radi, vek ani žiadne iné okolnosti ich nerozdelia. „Kým sme však zistili, že chceme žiť spoločný život, prešli sme kľukatou cestou,“ priznala ešte v minulosti pre týždenník Život.

Zdá sa, že sa zo Zory a Petra napokon stal skutočne stabilný pár. Nedávno totiž oslávili už desiate výročie sobáša a šťastná fitneska si to nenechala len pre seba. Svojmu milovanému manželovi pri tejto príležitosti venovala na sociálnej sieti takéto krásne vyznanie:„7/8/2014. Šťastné 10. výročie. Si moja láska aj môj najlepší priateľ, navždy,“ odkázala svojmu manželovi na sociálnej sieti.