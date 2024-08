Keď sa mala vracať domov, zasiahla Božia ruka. Evu Pilarovú pred 51 rokmi zachránilo jedno rozhodnutie

„Strašne to uteká, už s nami štyri roky nie je,“ povzdychol si smutne v rozhovore pre český denník Blesk vdovec Jan Kolomazník na Evu Pilarovú, ktorá si ho vzala v roku 1984. Legenda českej populárnej hudby prežila dlhý a bohatý život, no nemuselo to tak byť. Keby sa vo februári 1973 nestal zázrak a ona by neurobila osudové rozhodnutie, jej život sa mohol skončiť predčasne.

Foto: TASR - Bohdan Kopčák

Spievala odmalička

Rodáčka z Brna, rodným menom Eva Bojanovská, sa od detstva hudobne vzdelávala, hrala na klavíri, spievala v detskom chrámovom zbore a v detskom zbore Československého rozhlasu v Brne. „Už vtedy ma spev veľmi bavil. Keď ma raz vzali rodičia na americký film Zasnežená romanca, zaujala ma v ňom kapela Glenna Millera a ten jeho swing. Niekde tam sa do mňa zaťal pazúrik, ktorý ma dodnes nepustil,“ opisovala ešte v roku 2020 pre portál denik.cz.

Neskôr vyštudovala Vyššiu hospodársku školu, na ktorej v roku 1958 maturovala. Začala študovať operný spev na brnianskej Janáčkovej akadémii múzických umení, zároveň začala spievať v kabarete Večerní Brno. Po roku štúdia z JAMU odišla a nastúpila do pražského divadla Semafor.

Na archívnej snímke zo 16. júna 1968 spieva Eva Pilarová a Jaromír Mayer na III. medzinárodnom festivale populárnych piesní Bratislavská lýra 1968. Foto: TASR - Magda Borodáčová

Osudové rozhodnutie

V roku 1965 sa však od divadla osamostatnila a začala spievať s vlastnou kapelou. Keď vo februári 1973 vystupovali na Kube, urobila osudové rozhodnutie, ktoré jej zachránilo život. „Boli sme s kapelou na Kube a za odmenu sme dostali týždeň pobytu na pláži. Chalani z kapely sa ale museli vrátiť do Prahy. Pri pristávaní na letisku Praha-Ruzyně potom začalo lietadlo horieť. Bolo tam šesť chalanov z kapely, ktorí nemali ešte ani tridsať rokov. Zachránil sa len jeden,“ smutne spomínala na svojich nebohých kolegov.