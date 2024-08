Jedna smrť ich navždy spojila, druhá rozdelila. Noga a Skrúcaný boli ako manželia s ponorkovou chorobou

Lasica a Satinský, Dančiak a Labuda, Filip a Radič. Pri niektorých dvojiciach sa zdá, že jednoducho nemohli fungovať bez seba a ich mená sú spojené v mysliach Slovákoch už navždy. Takou dvojicou je aj Noga a Skrúcaný. „My sme svojím spôsobom už navždy spojení,“ hovorí aj po rokoch Štefan Skrúcaný, ktorého s Mirom Nogom spojila jedna tragická udalosť. Smrť zaúradovala aj v momente, keď sa ich duo začalo rozpadať a prišla z ničoho nič ako blesk z jasného neba.

Anatol (1995). Foto: Archív STV

Šoumen verzus skromný chlapec

Štefan Skrúcaný bol pre svojich rodičov vymodleným dieťaťom, ktoré od detstva malo nepopierateľný talent. Kým on prežíval svoje detstvo v Trenčíne, v hlavnom meste vyrastal jeho rovesník Miro Noga. Ten sa smial, že sa na svet prerazil nosom.

Skrúcaný bol odmalička šoumen, vedel tancovať a spievať a na javisku medzi ochotníkmi sa cítil ako nikde inde. Noga bol jeho úplný opak, neprejavoval sa, bol síce životaschopné a živé dieťa, no bol nesmelý, skromný a tichý chlapec. Obaja ale mali spoločné jedno – lásku pre umenie a improvizáciu, ktorá ich dostala na Vysokú školu múzických zmení.

Dobročinný program Hodina deťom. Foto: Štefan Puškáš/TASR

Spojila ich tragédia

„Ja som mal to šťastie, že keď som prišiel na Vysokú školu múzických umení, študoval na nej človek Lany Jánošov a rozhodol sa po prvýkrát, priam revolučne, spraviť ako svoje absolventské predstavenie zábavný program. Dovtedy to bolo nemysliteľné,“ spomínal v relácii Spoveď Štefan Skrúcaný, ktorý spravil zábavný program so spolužiakom Nogom, Jankom Kronerom aj Paľom Juráňom, ktorý bol v tom čase jeho najlepším priateľom.

Ich predstavenie sa stalo fenoménom a začali s ním vystupovať po celom Slovensku. Nebyť jednej tragickej udalosti, duo Noga a Skrúcaný by pravdepodobne nikdy nevzniklo.