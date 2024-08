Jedna z najsilnejších kníh E. M. Remarqua. Opäť vychádza Noc v Lisabone

Jeden z najúspešnejších a najčítanejších európskych spisovateľov 20. storočia a jeden z jeho najznámejších románov. Erich Maria Remarque a práve vyšla Noc v Lisabone v novom vydaní.

Nemecký emigrant Josef Baumann-Schwarz rozpráva príbeh veľkej životnej lásky človeku, ktorého náhodou stretol v lisabonskom prístave. Bolo to posledné útočisko tých, ktorí v roku 1942 utekali pred Hitlerom na Západ.

Ten neznámy práve prehral v hazardnej hre všetky peniaze v zúfalej snahe získať lístok na loď do Ameriky. Náhodný okoloidúci menom Schwarz mu sľúbi, že mu daruje svoj lístok aj s americkým vízom pod podmienkou, že zostane v noci s ním a vypočuje si jeho príbeh.

Foto: Ikar

A tak nocou blúdia ulicami a barmi, Schwarz rozpráva o smrti fanatického švagra, o odchode jeho manželky, o trápení, ktoré ho prenasleduje. Dúfa, že nájde rozhrešenie a možno zmysel toho všetkého. Zároveň túži uchovať obraz jeho mŕtvej manželky, pretože sa bojí, že jeho pamäť časom podľahne milosrdnému zabudnutiu.

Noc v Lisabone je silný historický príbeh, svedectvo o ľudskej krutosti, ale zároveň je to nádherná úvaha o láske, strate, smútku, odhodlaní a nádeji. Navyše podané ľahkým perom, ako to Remarque vedel.

„Obľúbenosť Remarquových kníh spočíva predovšetkým v sile autorovej výpovede: všetky príbehy sú emočne neobyčajne silné, autor súdobú spoločenskú situáciu podrobne neopisuje, ale namiesto toho ju zobrazuje prostredníctvom osudov svojich postáv – obyčajných, bežných ľudí, s ktorými sa vieme ľahko stotožniť,“ domnieva sa A. Pokorná.

Remarquovský svet vás vtiahne a nepustí. Po prečítaní jednej jeho knihy budete určite chcieť čítať ďalšie, a to aj napriek tomu, že vonkoncom nejde o ľahké čítanie. Nech ide o jeho najväčší hit Na západe nič nové, alebo Traja kamaráti, Zasľúbená krajina, Iskra života, prípadne Čas žiť a čas umierať.

A po ktorej knihe by ste mohli siahnuť ako po prvej, ak ste nič od Remarqua ešte nečítali? Anna Pokorná má v tom jasno. „Bol by to asi román Nebo nepozná obľúbencov – pre mňa jedno z najkrajších diel svetovej literatúry, oslavujúce silu lásky až do posledného dychu.“

Milan Buno, knižný publicista