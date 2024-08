Mala dve eurá na deň a niekedy ani to. Komičku Simonu pád na úplné dno naučil dôležité veci

Myslela na to pri raňajkách aj pri večeri. Koľko peňazí jej zostane na zajtra? Dve eurá alebo ani toľko? Komička Simona First sa každé ráno snaží budiť s vďačnosťou a s tým, že si vymenuje tri veci, za ktoré môže byť vďačná. Veľký pozor si dáva na to, aby sa nevrátila do dôb, keď žila z dvoch eur na deň a keď myslela na to najhoršie.

Musela sa o seba postarať

Veľmi dobre vie, akú hodnotu majú peniaze a že hoci nie sú všetko, život bez nich je extrémne náročný. „Mám ich rada, sú to pekné obrázky na papierikoch, to mi vyhovuje. Aj tie cingavé mám rada,“ smiala sa v relácii Janolytik Simona, ktorá sa živí humorom, hoci to v živote nemala jednoduché. Dlhé roky vyrastala v domácnosti, kde bolo násilie na každodennom poriadku.

„Viem, aký make-up prekryje modriny, mávala ho moja mama na nočnom stolíku. Viem, ako sa nájde najlepšia skrýša v byte, pretože otec bol veľmi dobrý v hľadaní. Viem, ako zviera žalúdok človeku, ktorý čaká na úder, viem, ako znie facka na detskej tvári. Viem, ako chutí bezmocnosť, keď sa susedia zatvárajú za vlastnými dverami a policajti sa otáčajú chrbtom,“ napísala kedysi na sociálne siete komička, ktorá po rozchode rodičov skončila u starkých a ako 15-ročná začala žiť u tety. Už vtedy sa musela stavať na vlastné nohy.

Dve eurá na deň

„Musela som vedieť, že keď zarobím ako sprievodkyňa na hrade 30 eur, tak päť eur musí ísť na autobusovú poukážku a podobne. Tam už som začala chápať tie princípy, že nemôže minúť všetko naraz,“ hovorila v relácii Peniaze Simona. Mala len 18 rokov, keď sa vydala, založila si živnosť a otvorila si kaviareň. Podnikanie jej ale nevyšlo a ako mladá rodina skončili s veľkým dlhom na krku. Vtedy nastali časy, keď musela žiť z dvoch eur na deň.