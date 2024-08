Cestou na majstrovstvá skončil v krčme. Adam Cibuľa dal medaily do záložne, no prosí o novú šancu

Jeden rok kopal kanále, ten ďalší sa chystal poraziť Schwarzeneggera. Dlhé roky žil s manželkou a šiestimi deťmi v osade v chatrči veľkej 4 x 4 metre a všetci verili, že sa raz jeho príbeh ako z filmu skončí skutočným happyendom. Päťnásobný majster Európy v kulturistike Adam Cibuľa dnes ale prespáva na ulici a prosí o ďalšiu šancu. „Úkaz, rarita, nezmar,“ hovorí Cibuľov bývalý tréner Dušan Ďubek, podľa ktorého je Adam stále talent, ktorý sa rodí jeden z milióna.

Foto: TASR

Štart vo väzení

Adam vyrastal v Hnúšti neďaleko Rimavskej Soboty, kde nadobudol mimoriadnu odolnosť, ktorú neskôr mnohí obdivovali. Nikdy nesníval o tom, že by mohol byť kulturistom, no vždy mal v sebe gény po otcovi, ktorý bol celý život svalnatý, hoci necvičil. „Ani ja som v mladosti nemal vzťah k činkám, telo som si vysekal prácou,“ povedal pre MY Novohrad Adam Cibuľa, ktorý však nemal najšťastnejší vstup do života.

Počas povinnej vojenskej služby v Čechách sa rozhodol pre emigráciu do Nemecka. S kamarátom pokradli nejaké zbrane, no keď sa snažili prejsť štátnu hranicu, chytili ich a namiesto Nemecka skončili na pár rokov vo väzení.

Adam Cibuľa. Foto: ARCHÍV SOŠM

Až ako 27-ročný sa nakoniec dostal k tým správnym ľuďom. V roku 1993 sa totiž v Hnúšti konali majstrovstvá Slovenska v kulturistike a Adam išiel akurát okolo. „Mňa našli na ulici. Prechádzal som okolo haly, kde boli majstrovstvá Slovenska v kulturistike. Mal som väčšie ruky ako všetci tí, ktorí tam súťažili. Hneď ma oslovili. Nevedel som ako mám držať činky v rukách. Všetko m naučili a za osem mesiacov som sa stal Majstrom Európy,“ povedal v rozhovore pre Gipsy Television Adam, ktorý o rok na šampionáte triumfoval znova. Nebol by to však on, keby to na ceste za úspechom išlo ľahko.

Namiesto majstrovstiev staničný bufet

Ako priznával pre média, jeho najväčším súperom v živote bol alkohol. Prvýkrát mal problémy v roku 1996, keď mal odcestovať na majstrovstvá sveta do Jordánska, kde bol medzi favoritmi na majstra sveta. Z Hnúšte ale nedorazil ani do Bratislavy. Cestou na autobus stretol kamarátov, s ktorými skončil v staničnom bufete.