Ľudia si myslia, že vás majú právo súdiť. Nela Pocisková má miesto, kam sa zatvára, keď potrebuje byť sama

Mala len 14, keď sa ocitla v umeleckom svete. Ten ju neraz vyviedol z miery a dával jej zabrať. Nela Pocisková ale o sebe tvrdí, že niekde hlboko v sebe je obrovská bojovníčka, ktorá sa len tak nevzdáva. A keď potrebuje chvíľku pre seba, oddýchnuť si od kolotoča povinností, tak sa zatvorí sama do izby.

V rozhovore pre SME žena úprimne prehovorila o tom, ako ju roky v umeleckej brandži zmenili aj to, kto ju v náročných životných situáciách podržal.

Ľudia si myslia, že vás môžu súdiť

K Bratislavčanke Nele boli sudičky mimoriadne štedré a do vienka jej venovali množstvo talentu. Zlato v hrdle, zmysel pre rytmus aj herecké nadanie. A napriek tomu, že je tiež herečkou, vo svojom životopise si na prvom mieste uvádza spev. Niet divu, spieva už od svojich ôsmich rokov.

Po skončení základnej školy sa Nela vybrala na bratislavské konzervatórium, ktoré úspešne vyštudovala. Významným míľnikom v jej kariére potom bola úloha Katky v muzikáli Neberte nám princeznú, ktorú dostala ako štrnásťročná. Tam ju na konkurze objavil choreograf a režisér Ján Ďurovčík. A jej sa otvorili dvere do umeleckého sveta. Ten ju však neraz vyviedol z miery a dával jej zabrať.

„Keď som bola ešte dievča, nevedela som, samozrejme, čo všetko to obnáša. Je to strata súkromia. Ľudia nadobúdajú pocit, že majú právo vás súdiť,“ hovorí herečka o živote v šoubiznise. Chápe však, že je to bohužiaľ súčasťou tej práce. „Ja osobne mám lepšie a horšie obdobia, a už dlho na sebe v tomto smere pracujem. Teda aspoň sa snažím o to, aby som si veci tak veľmi nepripúšťala a odosobnila sa od práce ako takej,“ dodáva ďalej.

Jej oporný stĺp

Okrem toho, že je speváčkou aj herečkou, je tiež životnou partnerkou herca a operného speváka Filipa Tůmu, ako aj dvojnásobnou mamou. Na nedostatok pracovných aj súkromných povinností sa tak sťažovať rozhodne nemôže. Keď ale potrebuje "vypnúť" a mať aspoň chvíľku pre seba, pomáha je vraj to, keď sa zatvorí sama do izby.

„Na začiatku nášho vzťahu ani Filip nerozumel, prečo sa zatváram sama do izby, a až po čase zistil, že ja len naozaj potrebujem byť sama, nejako si utriediť veci v hlave. Jednoducho to tak mám, je pre mňa dôležité byť len tak v tichu...,“ otvorene priznáva.

Práve Filip, ako aj rodina boli ľudia, ktorí ju najviac podržali vo chvíľach, keď jej umelecký svet toho naložil na chrbát priveľa. „Odkedy sme spolu, on je môj oporný stĺp a zažil si pri mne také veci, ktoré by hocikto nedal. Aj preto som vedela, že on bude otec mojich detí,“ dopĺňa Nela.