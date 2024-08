Zhubný nádor im zmenil život, no nezlomil ju. Od ľudí stačí iba málo a 14-ročná Saška sa bude mať lepšie

Mala len 10 rokov, keď sa prvýkrát prešla po chodbách detskej onkológie. Rodičia malej Sašky vtedy verili, že liečba dcére zaberie a ona bude môcť ďalej fungovať ako ostatné deti. Žiaľ, po chemoterapiách a operácii zostali malej bojovníčke trvalé následky. Namiesto smelých plánov tak má v hlave len jedno jediné prianie - odhodiť barly a opäť pevne stáť na oboch nohách.

Trvalé následky

„Zhubný nádor osteosarkóm nám zmenil život,“ hovorí Alenka pre portál Donio, na ktorom vyrozprávala príbeh svojej dnes už 14-ročnej dcérky Sašky. Tá po náročnej liečbe a operácii, počas ktorej jej vybrali kosti z nohy a nahradili ich titánovou endoprotézou, zostala odkázaná na pomoc bariel.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/alena.strbova/posts/pfbid02eLAd5vosPqJ1q5rVxXnEAN165KrjrvnpCo7AWC9oJtMckeQXjkn6Sr3rcxTZPgBLl

Po zákroku sa jej totiž zohla noha v kolene a nedokáže ju vyrovnať. „Riešením pre ňu by bola operácia nohy, pri ktorej by jej vymenili endoprotézu za inú a následne by sa nožička vyrovnala. Ale tento operačný zákrok stojí 30 až 50-tisíc eur a nie je v našich možnostiach získať ani zarobiť toľko peňazí,“ povzdychla si mamička, ktorá by svojmu dievčatku po náročných rokoch túžila dopriať bezstarostný život.

Potrebuje aspoň rehabilitácie

S prosbou o pomoc sa preto obrátila na širokú verejnosť. „Verím, že nám dobrí ľudia pomôžu a ona bude opäť môcť chodiť a stáť pevne na oboch nohách,“ nádeja sa na portáli Donio, kde pre Sašku vytvorila finančnú zbierku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/alena.strbova/posts/pfbid02Bsse4eY8jBZm2pwd5SknmUbzmbMmu5uHCZLTZbkwatVotSSbKrYGaLoY7B8UmbA2l

Získané peniaze chcú využiť na Saškinu vysnívanú operáciu nohy, no ak sa nepodarí získať plnú sumu, radi by pokryli aspoň rehabilitácie a fyzioterapeutické cvičenia. „Saška ich naozaj potrebuje, lebo jej noha slabne a je už aj kratšia a tenšia,“ dodáva mamička.