Vie, čo je to šedý rozvod. Hugh Jackman zažil veľký smútok, no 27 rokov manželstva bral ako požehnanie

„Dva týždne po stretnutí s Deb som vedel, že budeme spolu do konca života,“ hovoril Hugh Jackman, ktorý so svojou manželkou Deborrou Lee Furness nakoniec prežil 27 spoločných rokov. Hoci dvojica v roku 2023 nečakane ohlásila ich rozchod, pre mnohých ľudí budú navždy inšpiráciou v tom, ako sa vyrovnali s neplodnosťou, o ktorej hovorili úplne otvorene.

13 sekúnd nezamestnaný

Ako dieťa sníval o tom, že bude šéfkuchárom v lietadle, no nakoniec sa z neho stal učiteľ telesnej výchovy. Hercom sa stal náhodou. Hugh Jackman bol v poslednom ročníku na univerzite, keď absolvoval dramatický kurz a to len preto, aby si doplnil chýbajúce kredity. Na javisku sa ale zrazu cítil ako doma a ako 22-ročný začal uvažovať o tom, že by sa tým raz mohol živiť.

„Našiel som odvahu a urobil som to,“ prezradil Hugh, ktorý hneď po absolvovaní ročného hereckého kurzu dostal prvú rolu. Hneď po promóciách mu zavolali, že by ho chceli do seriálu Correlli.

„Technicky som bol nezamestnaný 13 sekúnd,“ smial sa Jackman, ktorý práve pri natáčaní svojho prvého seriálu spoznal svoju budúcu manželku. „Stretnutie s mojou ženou bolo tou najväčšou vecou, ktorá z toho vzišla,“ hovoril pre Today. Dvojicu vtedy od lásky neodradilo ani to, že Deborra bola o 13 rokov staršia.

Chcel ju aj Mick Jagger

Jackmanovi ale prišlo neprofesionálne, že začal mať city k hlavnej postave zo seriálu, a tak sa s ňou prestal rozprávať. Keď sa ho po niekoľkých dňoch opýtala, čo sa s ním stalo, bol úprimný. „Zamiloval som sa do teba. Prepáč,“ povedal jej vtedy a ona ho svojou odpoveďou šokovala. „Fakt? Lebo aj ja som sa zaľúbila do teba,“ priznala Deborra, ktorá to myslela vážne až natoľko, že dala košom Mickovi Jaggerovi.