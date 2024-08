S ľahkosťou pláva vo vodách šoubiznisu. Žiť naplno pomáha Bolkovi Polívkovi jedna kľúčová schopnosť

V posledný júlový deň oslávil už 75 rokov, no ani úctyhodný vek či šediny mu na šarme neuberajú, skôr naopak. Bolek Polívka srší neustále životným optimizmom a vďaka veľkému hereckému talentu sa ani dnes nemôže sťažovať na nedostatok práce. Zatiaľ čo iní jeho rovesníci si už vychutnávajú jeseň života a oddychujú, jemu sa ponuky naďalej len tak hrnú. V rozhovore pre Televíziu JOJ prezradil svoj recept na spokojný a naplnený život i to, na ktoré životné krédo nedá dopustiť.

Reklama na každom jedálnom lístku

Boleslav (Bolek) Polívka sa narodil 31. júla 1949 vo Vizoviciach na Morave ako najmladší z troch synov. Náklonnosť k divadlu cítil už od detstva, keďže už jeho rodičia boli nadšení ochotníci. V jednom z rozhovorov pre médiá si zaspomínal na to, čo mu otec povedal, keď sa ho opýtal, čo to majú za priezvisko – to si predsa ako herec nemôže nechať. Otec mu vtedy s dávkou humoru odpovedal: „Bolečku, nechaj si to meno. Budeš mať reklamu na každom jedálnom lístku.“

Už na strednej škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetom a odtiaľ si to namieril priamo na Janáčkovu akadémiu múzických umení (JAMU) v Brne. Netrvalo dlho, aby sa v hereckej branži so svojím talentom presadil.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/421850541223342/photos/a.497124653695930/497124660362596/?type=3&ref=embed_post

Nedá na neho dopustiť

Dnes je z Bolka Polívku neopakovateľný a nenapodobiteľný herec, ktorý si už dávno vydobyl povesť umelca s výnimočným talentom a neuveriteľnou hravosťou. Na zaslúžený oddych a odchod do divadelného či filmového dôchodku však ani v pokročilejšom veku ešte nepomýšľa.

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Vo vodách šoubiznisu totiž už desaťročia pláva s jemu vlastnou ľahkosťou, v čom mu zrejme pomáha aj jeho životné krédo, na ktoré nedá dopustiť: „Hrať sa znamená dozvedať sa. Ak stratíme schopnosť hrať sa, nič sa nedozvieme. Potom už všetko vieme a nemusíme tu vôbec byť,“ prezradil Bolek Polívka.