Pred čím unikáme, keď trávime polhodinu na WC? Správa o zvykoch mužov a žien vyvolala diskusiu

Čas na toalete mnohí z nás trávia s telefónom v rukách. Vysedávanie na tomto mieste však nie je novinkou - jediné, čo sa v priebehu rokov zmenilo, je to, čo držíme v rukách. Neoddeliteľným doplnkom kúpeľne boli (a v niektorých domácnostiach stále sú) stojany s časopismi, prípadne kôpka kníh. Dnes je ale oveľa jednoduchšie vziať si so sebou zariadenie, ktoré sa vmestí do vrecka a má množstvo funkcií.

Hľadajú pokoj

Prieskum, ktorý pred časom dali vyhotoviť experti na kúpeľne zo spoločnosti Pebble Grey, priniesol výsledky, ktoré možno mnohých prekvapia. Pýtali sa tisíc mužov a tisíc žien, koľko času trávia na toalete - a prípadne prečo sa tam zdržiavajú. Viac ako pätina žien opísala kúpeľňu a záchod ako „miesto, kam utekajú pred všetkými a získavajú potrebný pokoj,“ uvádzajú odborníci na stránke spoločnosti.

Takmer tri štvrtiny žien sa zhodli, že práve ony sa starajú o čistotu a poriadok kúpeľní. Predpoklad, že toaletu upratujú prevažne ženy, potvrdilo tiež 44 % mužov. Takmer polovica z nich totiž „priznáva, že ich partnerka má stále tendenciu najčastejšie upratovať kúpeľňu,“ píšu ďalej. A to napriek tomu, že muži podľa prieskumu trávia na toalete niekoľko hodín ročne.

Dôvody úniku na toaletu