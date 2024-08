Pred odletom na olympiádu povedala áno. Danka Barteková si už bez Patrika nevie predstaviť život

Po finále na olympiáde len ťažko hľadala slová, k lepšiemu umiestneniu jej vraj chýbal kúsok šťastia. Hoci Danka Barteková nedosiahla na medailu, priznala, že prežíva jedno z najkrajších období v živote. Tesne pred odletom do Paríža ju totiž jej priateľ Patrik požiadal o ruku.

Niekto, kto nesedí doma

„Je to ešte záležitosť z domova, ale veľmi sa teším,“ priznala pre Funradio Danka, ktorá pred rokmi tvorila pár s Petrom Cmoríkom. Po svojom boku vždy túžila mať partnera, ktorý sa vie do niečoho vložiť, obetovať pre niečo veľa vecí a najmä aby chápal to, že takto to má ona.

„Pre mňa je obrovské plus, keď niekto nesedí doma a nevyklopkáva prstami, kedy už konečne prídem,“ hovorila kedysi pre Korzár Danka, ktorá našla svoje šťastie pri Patrikovi Hrbekovi, ktorý sa rovnako ako Danka pohybuje v Slovenskom olympijskom a športovom výbore. „Som zaňho veľmi vďačná a vždy mu dávam jasne najavo, že je dôležitou súčasťou môjho tímu a má veľký podiel na mojich úspechoch,“ povedala otvorene.

Prezradila ich Moravcová

Skúsená olympionička, ktorá tento rok oslávi štyridsiatku o novom vzťahu verejne nehovorila a nechávala si ho pre seba. Koncom minulého roka ju ale prezradila plavkyňa Martina Moravcová