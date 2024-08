Rád sa predvádzal a psychológ ho nazval vyvrheľom. Chlapček chcel byť programátorom, no preslávil sa inak

Rodičia ho vždy podporovali aj napriek tomu, že mu ostatní niekedy nedopriali. Tento chlapec sa rád predvádzal pred spolužiakmi, spieval si v kúpeľniach a mama ho v tom podporovala. No učiteľky mu povedali, že potrebuje psychológa, ktorý napísal, že chlapec je vyvrheľom. Potom však do jeho života prišiel človek, ktorý mu povedal, že by mohol byť slávny a upokojil jeho rodičov, že ich syn je úplne v poriadku. Dnes je známym spevákom a porotcom v talentovej súťaži.

Spoznávate chlapca na fotografii?