Slovensko by opustila v jedinom prípade. Táňa Pauhofová si ako mama omnoho viac uvedomuje cenu slobody

Je nielen krásna a úspešná, ale aj múdra a nebojí sa postaviť za dobrú vec. Herečka Táňa Pauhofová sa nikdy netajila svojimi hodnotami a vždy, keď mohla, otvorene v spoločnosti podporovala demokratické princípy. Sama sa však podľa vlastných slov za priveľmi odvážnu nepovažuje.

Herečka sa nikdy netajila svojimi hodnotami. Foto: Instagram @tana_pauhofova_official

„Myslím si, že by bolo falošným hrdinstvom tvrdiť, že sa nikdy nebojím. Pochopila som, že mať strach je úplne v poriadku a hanbiť sa nemám prečo. Nevystupujem proti nikomu, ale bojujem za ľudskosť, slobodu a demokratické princípy. Chápem, že to nie je zadarmo. Uvedomujem si cenu slobody a beriem za všetko zodpovednosť,“ poznamenala v rozhovore pre týždenník Život herečka, ktorá berie Slovákov ako jeden celok a i napriek zmenám, ktoré sa dnes v našej krajine dejú, stále podľa vlastných slov verí v silu demokracie.

„Stále verím, že demokracia je to najlepšie, čo môžeme mať, keď sa o ňu budeme aktívne starať. Nikto iný naše frustrácie ani problémy nevyrieši. Zastieranie reálnych problémov, ktoré ako spoločnosť máme, rôznymi dymovými clonami, ktoré ubližujú, je veľké nepochopenie a krok späť,“ vyjadrila sa Pauhofová pre Život. Opustiť Slovensko však podľa vlastných slov neplánuje. Zvrátiť by to mohol len okamih, že by herečke či niekomu z jej najbližších šlo o život alebo by boli nejakým spôsobom v ohrození.

Rodičovstvo jej dokonale upratalo priority

Aj keď rodičovstvo jej podľa vlastných slov dokonale upratalo priority a do nakrúcania ani na divadelné dosky sa zatiaľ príliš nehrnie, v niektorých projektoch sa už predsa len objavila. Jeden z tých, v ktorom sa v ostatnom období zviditeľnila snáď najviac, je nový film Vlny Jiřího Mádla, ktorý vykresľuje odboj pracovníkov Československého rozhlasu v 60. rokoch minulého storočia. V snímke stvárnila novinárku Věru Šťovíčkovú, ženu, ktorá je pre herečku práve symbolom obrovskej odvahy a odhodlania.

„Už len to, že bola jediná žena v elitnom tíme Milana Weinera, čo v tom čase, keď ešte neexistovalo žiadne Me Too ani nejaké povedomie o zdravom feminizme, muselo byť veľmi náročné. Za svoje postoje bola neskôr odsunutá – ako veľa jej kolegov – na vedľajšiu koľaj, pracovala aj ako upratovačka či obchodovala s kyselinou sírovou, popritom tajne s manželom prekladala. A vo všetkom dokázala nájsť zmysel aj radosť, nikdy sa nepovažovala za obeť. To je obdivuhodné,“ podotkla herečka.

Nakrúcanie snímky, ktorá je jej i témou veľmi blízka, si Pauhofová veľmi chváli. Ako mladá mamička mala však na režiséra jednu prosbu.