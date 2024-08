Salma Hayek o starnutí: Myslela som si, že nebudem pracovať ani cítiť lásku. Ale ja pracujem a som zamilovaná

Hviezda filmov Frida či Desperado patrí medzi tie herečky, ktoré aj na prahu šesťdesiatky vyzerajú stále úžasne. Salma Hayek sa totiž môže pochváliť štíhlou pevnou postavou, ktorú by jej mohla závidieť nejedna dvadsiatnička, ako aj stále mladistvým výzorom, za ktorým však podľa jej vlastných slov nie je žiadny botox ani iné výrazné kozmetické zásahy do oblasti tváre. Uviedla to ešte v minulosti v jednom z rozhovorov.

Školu opustila pre herectvo

Herečka, režisérka, producentka a rodáčka z Mexika Salma Hayek patrí k najznámejším latinsko-americkým herečkám, ktoré si v Spojených štátoch amerických vybudovali úspešnú filmovú kariéru.

Narodila sa 2. septembra 1966 v meste Coatzacoalcos do dobre situovanej rodiny mexickej opernej speváčky a libanonského obchodníka. Navštevovala katolícku školu v New Orleans, v tínedžerskom veku žila spolu so svojou tetou v texaskom Houstone. Neskôr sa zapísala na štúdium medzinárodných vzťahov na Universidad Iberoamericana v Mexico City, ale školu opustila, aby dala prednosť hereckým ambíciám.

Na botox neverí

Napriek tomu, že slávna herečka o necelé tri roky oslávi okrúhle jubileum 60 rokov, vyzerá stále fantasticky. A vek by ste si pri nej naozaj netrúfli odhadnúť. Botox vraj ale za jej výzorom nie je, ani iné výraznejšie kozmetické zásahy do oblasti tváre, hrdo vyhlasuje. Za svoju vynikajúcu formu vďačí najmä dobrým génom, správnej životospráve a pravidelnému pohybu. Podľa jej slov sa venuje joge aj meditácii a chodieva tiež na prechádzky so svojimi početnými psami.

Na starnutie má však jasný názor a toto o ňom otvorene povedala v rozhovore pre magazín Glamour: „Myslela som si, že starnutie znamená, že nebudem pracovať. Ja však pracujem. Myslela som si, že starnutie možno znamená, že už nie ste zamilovaní. Ja som zamilovaná,“ uviedla slávna herečka, ktorá je od roku 2009 vydatá za francúzskeho podnikateľa Françoisa-Henriho Pinaulta.