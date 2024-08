Volá ju barónka, ona jeho pravítko. Matejovi Drličkovi sa pri Adriane rozozvučali zvony v hlave

George Clooney, Václav Havel či Meryl Streep. Francúzsky Rád umenia a literatúry začiatkom augusta získal aj generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička. Kým v zahraničí by mu tlieskali v stoji, doma ho čakal úplne iný scenár. V utorok ráno otvoril v župane dvere, za ktorými stála úradníčka a dvaja stokiloví chlapi. Šéf SND si takto prebral dekrét, ktorým mu ministerka kultúry bez stretnutia oznámila, že na svojej pozícii končí. Dôvodom mali byť údajne viaceré závažné pochybenia a celková strata dôvery. Za Matejom Drličkom stoja nielen kolegovia z brandže, ale obrovskú oporu má aj vo svojej dlhoročnej partnerke, opernej speváčke Adriane Kučerovej, ktorá ho z jasného dôvodu prezýva „pravítko“.

Iné životy

On vyrastal v Bratislave, ona v Lučenci. Keď v telke počula klasickú hudbu, hneď prepínala, a do jej 22 rokov nič nenasvedčovalo tomu, že by jedného dňa mala byť opernou divou. Adriana Kučerová bola v poslednom ročníku na vysokej škole, keď sa prvýkrát odhodlala zaklopať na dvere speváckej triedy. „Mali by sme sa hudbe venovať profesionálne,“ povedala jej v prvej speváckej súťaži porotkyňa, ktorá navždy zmenila jej život. Adriana vyštudovala konzervatórium a Vysokú školu múzických umení, ktorú ako jedna z mála končila až ako 28-ročná. Cesta Mateja Drličku k umeniu bola oveľa jednoduchšia.

Ako syn klarinistu prirodzene pokračoval v otcových krokoch – hru na klarinet vyštudoval na konzervatórium a pokračoval v tom aj za veľkou mlákou, keď po maturite odišiel na univerzitu do Ameriky. Tam zostal iba dva roky, pretože Amerika mu podľa jeho slov akosi kultúrne nesadla. Zbalil si kufre a vrátil sa na Slovensko.

Jedna nehoda

Ako orchestrálny hráč začínal v orchestri SND a neskôr prešiel do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Stále ho ale hnevala jedna vec. Štvalo ho, aké zlé postavenie a finančné ohodnotenia majú u nás profesionálni hudobníci, preto sa opäť rozhodol vyskúšať šťastie vo svete. Vo Francúzsku plánoval zostať pár mesiacov, no nakoniec tam pobudol deväť rokov.

Hral v orchestroch, vyštudoval ďalšiu školu, oženil sa s prvou manželkou Caroline a stal sa dvojnásobným otcom. Stačila však jedna banálna nehoda a život sa mu zrútil ako domček z kariet. „Veľmi rýchlo som sa tam etabloval a v jednej chvíli to skončilo,“ spomínal pre Denník N.