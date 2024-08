Gymnazista Patrik kráča po stopách svojho pradeda. S kamarátmi vymysleli čaj, s ktorým očarili Slovensko

Keď zistil, že jeho prastarý otec Ján, svojho času uznávaný bylinkár a ľudový liečiteľ z Hronskej Dúbravy, zanechal rodine cenné recepty, rozhodol sa kráčať v jeho šľapajach. Patrika Hrabaja nezastavil ani fakt, že je ešte stále študentom gymnázia a po boku svojich spolužiakov Matúša Fajčíka, Mateja Ťahúňa a Mateja Kreta vytvorili čaj, s ktorým prerazili aj v celoslovenskej súťaži.

Bylinkový zázrak

„Receptúra čaju 3v1 kombinuje bylinky, med a citrón do jednej prémiovej kapsule. Tú stačí len vylúhovať a dostanete lahodný a kvalitný bylinkový čaj s medom a citrónom. Všetko bez zdĺhavej prípravy či zamazaných rúk,“ informujú žiarski gymnazisti na webe svojho produktu, ktorému dali príznačný názov Lovatea.

Projekt, ktorý ich učí rozbiehať vlastnú spoločnosť a prechádzať všetkými krokmi podnikania ako v reálnej firme, neustále posúvajú vpred. „Ich mentori z programu Rozbehni sa! ich viedli od úplného začiatku a dávali im užitočné lekcie. Bola to dlhá cesta. V prvej časti programu chalani s prehľadom zvládli všetky úlohy, ktoré sa im postavili do cesty, či už išlo o zákaznícky prieskum alebo prípravu na Festival podnikavosti v Banskej Bystrici. To bol deň D, keď vyvrcholilo ich niekoľko mesačné snaženie,“ uviedlo mesto Žiar nad Hronom.

Pred ich stánkom sa tvorili rady

Pred zrakmi vyše sto účastníkov odprezentovali svoj nápad a usporiadali ochutnávku ich prémiového čaju. „Ľudia boli z čaju Lovatea nadšení. Pred ich provizórnym stánkom sa tvorili rady a za polhodinu nezostala po ich čaji ani pamiatka. Okrem prvých zárobkov a skvelého pocitu si naši gymnazisti odniesli aj Cenu sympatie za najlepší nápad a grant 300 eur,“ dodáva mesto.

Z Banskej Bystrice postúpili až na celoslovenské kolo, ktoré taktiež ovládli a odniesli si grant 400 eur. Aj keď ich teraz čaká ďalšia fáza projektu a množstvo povinností, myslia aj na iných. Z časti zarobených peňazí sa totiž rozhodli pomôcť dobročinnej organizácii „Iniciatíva Mladý Užitočný“, ktorá sa zaoberá pomocou zraniteľným skupinám ako sú onkologický pacienti, deti z detských domovov a seniori.