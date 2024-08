Hortenzii dala toľko lásky, že kvitne, aj keď mala dávno uschnúť. 94-ročná pani Anna má na dvore unikát

To, že hortenzia pani Anny kvitne už 60 rokov, prekvapuje aj záhradníkov.

„Rýľom som urobila jamu a hneď to rástlo,“ smeje sa pre TV JOJ 94-ročná Anna pri svojej hortenzii, ktorú aj záhradnícka obec označuje za poriadny unikát. Aj keď sa tieto rastliny dožívajú okolo 30 rokov, tá na dvore čipernej dôchodkyne jej robí radosť už 60 rokov. Bez svojej rozkvitnutej záhradky si už nevie predstaviť život.

Vzhľad hortenzií môže naznačovať, že sú náročné na údržbu, no ako vysvetľuje pani Anna, pri správnych podmienkach a starostlivosti sa v skutočnosti pestujú pomerne ľahko. „Nič. To je ľahká robota. Veď vidíte, že to sliepky pohnoja, daždík príde a sú hortenzie,“ vysvetľuje.

Tajným receptom však podľa jej slov nie je nič iné, ako dostatok lásky. „Trošku ich popodvihujem, aj ich tak ľúbim dosť,“ usmieva sa.

To, že hortenzia pani Anny kvitne už 60 rokov, prekvapuje aj záhradníkov. „Jedná sa o unikát a určite má veľmi dobrú starostlivosť, keď sa takéhoto veku dožila,“ zhodnotila odborníčka.

Aj vďaka jej láske ku kvetom dnes seniorka hortenzia na dvore v obci Sklabiňa nerastie sama. Vďaka odrezkom ich pani Anne kvitne už niekoľko. „Som vďačná, keď vyjdem z dverí, že vidím tieto kvietky,“ uzatvára spokojne.