Atlét, ktorý prišiel o výhru pre svoje prirodzenie, dostal státisícovú ponuku. Po dňoch mlčania zareagoval

V Paríži sa skokan o žrdi pokúsil pokoriť hranicu 570 centimetrov a hoci sa mal jeho pokus zapísať do histórie, ľudia si ho budú pamäť pre niečo iné. Francúzskemu atlétovi Anthonymu Ammiratimu ale zmarilo sen o finále jeho prirodzenie, ktorým pri skoku zhodil tyč a video tohto momentu sa okamžite stalo virálnym. Ammiratimu do smiechu nebolo, pretože sa nekvalifikoval do finále, no po niekoľkých dňoch zareagoval na celú vec s veľkým nadhľadom. Po vzhliadnutí videa mu dokonca jedna spoločnosť ponúkla státisíce.

Ponuka za 250-tisíc

„Som sklamaný. Cítil som sa výborne a súťažil som bez stresu. Tešil som sa na domáce publikum,“ hodnotil hneď po nevydarenom skoku Anthony, ktorý neskrýval sklamanie nad tým, že sa kvôli nešťastnej chybe s prirodzením neprebojoval do finálového boja o medailu.

Video sa stala okamžite hitom internetu a krátko potom sa ozvala aj spoločnosť CamSoda, ktorá natáča filmy pre dospelých. Tá ponúkla olympionikovi 250-tisíc dolárov, ak bude hodinu pred kamerou tak, ako ho pánboh stvoril. „Vážený pán Ammirati. Najprv mi dovoľte vyjadriť smútok nad tým, že ste tento víkend prišli o olympijskú medailu. Keby to bolo na mne, ocením vás za to, že videli všetci – váš talent pod opaskom,“ napísal v liste viceprezident firmy Daryn Parker, ktorý drzou ponukou pobavil celý internet.

Reakcia skokana

„Jedny dvere sa zatvoria a druhé otvoria, čo k tomu viac povedať,“ smejú sa fanúšikovia na sociálnych sieťach. „Medailu síce nezískal, ale má pred sebou veľkú budúcnosť,“ píšu s humorom. „Obaja ste si viedli skvele,“ vtipkujú v komentároch tisíce ľudí z celého sveta. Anthony Ammirati sa k státisícovej ponuke zatiaľ nevyjadril, no pár dňoch mlčania si nakoniec sám zo seba urobil žart.