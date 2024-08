Mal len šesť mesiacov, keď prestal dýchať. Zlepšiť stav malého bojovníka Dominika môže plánovaná operácia

Je obyčajné dieťa. Aj on sa bude jedného dňa chcieť hrať s kamarátmi na ihrisku a užívať si bezstarostné detstvo. Dominik však do vienka dostal závažnú diagnózu, a tak ho čakajú ešte dlhé pobyty v nemocniciach a dôležitá operácia. Na ceste za lepšou budúcnosťou potrebuje aj našu pomoc.

Ťažký štart do života

„Dominikovi hneď po narodení zistili, že jeho dýchanie je veľmi zlé a nutne potrebuje pomoc, a zároveň zisťovali, prečo je navonok zdravé dieťatko v takom zlom stave. Lekári zistili, že malý má rázštep na podnebí," povzdychla si pre portál Donio mamička Mária, ktorá by pre svojho 17-mesačného synčeka spravila aj nemožné.

Foto: Donio.sk

Ešte má totiž v živej pamäti moment, keď ako šesťmesačný prestal dýchať a nebyť jej duchaprítomnej reakcie, príbeh malého bojovníka by mal pravdepodobne tragický koniec.

Prvé podozrenia napokon padli na takzvaný Pierre-Robinov syndróm, no nepotvrdili sa. Žiaľ, z vyšetrení sa ukazuje oveľa horší a závažnejší Sticklerov syndróm. „Ide o genetické ochorenie, ktoré zapríčiňuje komplikácie s dýchaním, menšiu bradu a zapadajúci jazyk," vysvetľuje Mária s tým, že Dominika okamžite previezli na vyššie pracovisko JIS do Popradu a neskôr do Bratislavy.

Operácia aj nákladné rehabilitácie

„Prognózy neboli dobré, ale lekári mu dávajú veľkú nádej na zlepšenie po operácii v Brne, kam však môže ísť až po dosiahnutí určitého veku a hlavne váhy," hovorí mamička, ktorá dobre vie, že Dominik musí vzhľadom na svoje ochorenie neustále rehabilitovať a podstupovať podporné terapie na rozvoj sluchu, zraku a celkového vnímania.

Zdravotné poisťovne však uhrádzajú len minimálny počet rehabilitácií. „Nie sú absolútne dostačujúce na to, aby sa Dominik výraznejšie posunul. Preto navštevujeme súkromné rehabilitačné centrá ako samoplatcovia," dodáva mamička pri verejnej výzve, ktorou by pre svojho synčeka rada zabezpečila potrebné financie a zabojovala o jeho zdravie. Rodina na to totiž sama nestačí.