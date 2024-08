Nezastavili ju ozbrojenci ani 11 defektov. Alica ako prvá žena zvládla cestu, ktorou sa zapísala do dejín

Cesta z New Yorku do San Francisca jej trvala 59 dní.

V roku 2000 sa stala prvou ženou uvedenou do Automobilovej siene slávy. Bola prvou ženou, ktorá šoférovala automobil naprieč Spojenými štátmi a jazdu úspešne dokončila. Dnes (7. augusta) uplynie 115 rokov odvtedy, ako Alica Huyler Ramseyová zavŕšila v tej dobe odvážne dobrodružstvo a zapísala sa do svetových dejín automobilizmu. Cesta z New Yorku do San Francisca jej trvala 59 dní.

Prekonali 6100 kilometrov

Ramseyová sa narodila 11. novembra 1886 v mestečku New Barbadoes Township (v súčasnosti Hackensack) v štáte New Jersey. Za päť rokov, odkedy kontinentom prvýkrát prešiel automobil, sa len niekoľkým desiatkam odvážnych ľudí podaril takýto kúsok.

Alice Huyler Ramseyová. Foto: Wikipedia/Bain News Service

Dovtedy však žiadnej žene. Ramseyová, 22-ročná matka, bola odhodlaná byť prvou, ktorá presadí práva žien na voľné cestovanie po celej krajine. Už bola skúsenou motoristkou, keďže precestovala viac ako šesťtisíc míľ pozdĺž okresných ciest neďaleko Asbury Parku v New Jersey, kde trávievala leto.

Prekonali jedenásť defektov

Šoférovanie auta Maxwell Touring, ktoré dostala ako dar od manžela, patrilo medzi jej najväčšie záľuby. Zúčastnila sa na súťaži medzi New Yorkom a Philadelphiou a vyhrala Benjamin Briscoe Trophy. Spoločnosť Maxwell Motor Company si všimla dobrodružný duch motoristickej nadšenkyne a ponúkla jej, že ju bude sponzorovať v snahe stať sa prvou ženou, ktorá prejde naprieč Spojenými štátmi.