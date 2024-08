Jedla len melón a nasilu zvracala. Soňa Norisová seba zachránila pred anorexiou a Cinkotu pred drogami

Vzťah so Soničkou som prefetoval, priznal Dušan Cinkota.

„Musíte nutne schudnúť!“ povedal jej profesor herectva na bratislavskom konzervatóriu. Soni Norisovej trvalo dlho, kým si uvedomila, že tým, že bude chudá, nebude z nej lepšia herečka. Rodáčke z Malaciek, ktorá koncom augusta oslávia 51. narodeniny, stačilo iba málo, aby sa stala anorektičkou. Celé leto takmer nejedla, extrémne športovala a aby išli kilá jednoduchšie dole, pomohla si zvracaním. Zachránila sa v hodine dvanástej a z toho najhoršieho pomohla aj svojmu bývalému dlhoročnému partnerovi Dušanovi Cinkotovi. Ten odišiel na liečenie práve vďaka nej.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1502032023333961&set=pb.100063793147197.-2207520000

Sestry Norisové

Bola chlapcom v sukni, mama ju hľadala po stromoch, kde sa ona hrala, že je Winnetou. „Mama nás zvykla biť mokricou, teda mokrou handrou. Keď sme už boli väčšie, takmer vždy sme pri bitke dostali záchvat smiechu, čiže to vyzeralo tak, že mama nás naháňala okolo stola a my sme sa šli pocikať od smiechu,“ spomínali sestry Norisové v relácii Zlaté časy.

Soňu aj jej sestru Zuzanou rodičia radšej začali zamestnávať krúžkami, aby nemali čas na hlúposti. Mama učiteľka a otec lekár rýchlo zistili, že obe dcéry majú umelecké nadanie. Soňa vedela nielen recitovať, ale aj krásne spievať. „Moja babička ma naučila množstvo pesničiek, ktoré som spievala na požiadanie bez akejkoľvek hanby, hocikomu a hocikde. Hoci aj v autobuse,“ prezradila pre MY Turiec Soňa Norisová, ktorú jej vášeň priviedla až na konzervatórium.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2605114247440&set=pb.1242418556.-2207520000&type=3

Stačila jedna poznámka

Práve na konzervatóriu sa začínajúca herečka stretla s komentárom od profesora, ktorý jej povedal, že by mala schudnúť. „Myslel to dobre. Argumentoval tým, že nie som typ herečky, ktorej by kilá naviac sedeli, pretože sa v nich strácam,“ vysvetľovala Soňa pre Blesk. Jediná poznámka jej však obrátila život hore nohami.