Nájdi Zdenka, žije, prosila ho mama. Igor Kmeťo sa pravdu o unesenom bratovi dozvedel iba náhodou

„Nájdite Zdenka, on žije.“ Tak zneli posledné slová mamy Igora Kmeťa, ktorý mal len tri roky, keď uniesli jeho o dva roky staršieho brata Zdenka. Chlapec zmizol bez stopy, pátrala po ňom polícia aj celá rodina, no nikde ho nebolo. Všetci sa zmierili s tým, že už nežije, jedine pani Kmeťová bola presvedčená, že jej milovaný syn určite niekde je. Pravda vyšla najavo až v roku 2017, keď spevák Igor Kmeťo zistil, čo sa naozaj stalo.

Obyčajné letné ráno

„Narodil som sa do mnohopočetnej rodiny. Otec policajt, polovičný Slovák a polovičný Róm, pochádzal z Voderád. Mama, polovičná Židovka a polovičná Rómka, bola od Galanty,“ spomínal pre týždenník Život Igor Kmeťo, ktorý bol zo šiestich súrodencov (samých chlapcov) ten najmladší.

Jedno prázdninové augustové ráno išli bratia do parku, kým ich mama doma varila obed. Ako Igor spomínal na sociálnych sieťach, bola ich anjelom strážnym, všetko im obetovala a vždy sa o nich bála. Keď chlapcov v ten deň zavolala domov k prestretému stolu, prišli všetci okrem päťročného Zdenka.

„Najskôr sme si mysleli, že sa niekam zatúlal, tak sme behali po celej Bratislave a hľadali ho. Otec prišiel domov zo služby, zistil, čo sa stalo, okamžite do pátrania zapojil policajné hliadky,“ spomínal Igor na časy, keď im stále volal niekto, že na hraniciach našli chlapca, no nikdy to nebol Zdenko. Po dvoch rokoch pátranie po chlapcovi zastavili a polícia dala od prípadu ruky preč.

55 rokov verila, že žije

Igor si ako najmladší z rodiny stratu brata uvedomoval najmenej a hoci najstarší súrodenci si jeho zmiznutie dlhé roky kládli za vinu, najhoršie to zvládala ich mama.