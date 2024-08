Spôsobí viac škody ako úžitku, tvrdí kráľ prania. Ak túžite po dokonalej bielizni, vyhnite sa tejto veci

Čisté tričká, svieže oblečenie či nové posteľné návliečky. Vôňa čerstvo vypranej bielizne je nepochybne jednou z tých najobľúbenejších. Počas prania si však málokto uvedomuje, že používanie veľkého množstva pracích prostriedkov spôsobuje viac škody ako úžitku.

Kapsuly sú zbytočné

Podľa Patrica Richardsona, ktorý je považovaný za kráľa prania a experta na škvrny, je najhorším možným variantom používanie pracích kapsúl. „Je mi jedno, či používate prášok alebo tekutý prací prostriedok, ale nemám rád kapsuly. Nepáči sa mi, že pri nich nemôžete kontrolovať množstvo,“ vysvetlil portálu Huffpost.

Práve to je najväčším kameňom úrazu. Patric totiž tvrdí, že priveľa pracieho prostriedku bráni tomu, aby sa bielizeň poriadne vyprala. „Nepotrebujete také množstvo, aké je v kapsule. Stačia len dve polievkové lyžice pracieho prostriedku na jednu dávku, takže vám fľaša môže vydržať aj celý rok,“ tvrdí odborník.

Menej je niekedy viac

Pre lepšie pochopenie situáciu prirovnáva k používaniu soli pri varení. Tá jedlu dodá tú správnu chuť, no ak to s ňou preženieme, celé ho pokazí. S pracími prostriedkami je to podobné – ak to s ich množstvom preháňame, nerobia to, čo majú.