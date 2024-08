Za banálnu chybu hrozí aj tisíceurová pokuta. Toto je 11 najčastejších spôsobov, ako si skaziť dovolenku

Na prvý pohľad sa zdá, že ide o drobnosti, vysnívanú dovolenku vám však môžu zmeniť na nočnú moru. Prípadov, keď si cestujúci vlastnou chybou či nevedomosťou skazia dovolenku, je neúrekom. Toto sú tie najčastejšie.

1. Pozor na to, čo si z dovolenky odnášate

Pokutu môžete dostať aj za nazbierané mušle. Foto: unsplash @Razvan Narcis Ticu

Do odletu lietadla z egyptskej Marsy Alam do Prahy zostávajú len desiatky minút. V tej chvíli však stráž odvádza staršieho muža k dodatočnej kontrole. Musí otvoriť kufor, ktorý poslal na odbavenie, colníkom sa totiž nezdá jeho obsah. Muž má v batožine hrsť mušlí a koralov. Aj keď v skutočnosti nič neukradol a ide len o odpad, ktorý more vyplavilo na breh, čaká ho trest – pokuta vo šialenej výške tisíc dolárov. Ide totiž o zakázaný suvenír, ktorý sa nesmie vyvážať. Pokiaľ muž nezaplatí pokutu, lietadlo nemôže opustiť Egypt. „Muž u seba taký obnos peňazí ani nemal, keďže sa mu dovolenka končila, a tak sa na pokutu skladali spolu s ním aj ostatní pasažieri, aby vôbec lietadlo odletelo,“ opísal MF Dnes tohtoročný kuriózny prípad jeden z cestujúcich.

Totálny zákaz vývozu mušlí či koralov platí mimo EÚ, hrozia zaň pokuty nielen v Egypte či Turecku, ale aj na našom letisku po pristátí. Vyvážať sa totiž nesmú do európskych krajín sa totiž nesmú vyvážať, ak k nim cestujúci nemá účtenku z obchodu, dokazujúcu, že si ich v krajine kúpil. Pokutu dostanete aj pri pokuse vyviesť starožitnosti z Grécka, Turecka či Bulharska a problém je aj s cigaretami a alkoholom. V krajinách mimo Európskej únie je limit 200 cigariet a jeden liter destilátu. Čokoľvek nad limit vám zabavia a turista musí zaplatiť únik na cle a daniach. V Turecku tiež miňte radšej hotovosť do posledného dinára, tie sa totiž nesmú vyvážať tiež, radí Jan Kadeřábek, hovorca cestovky Blue Style.

2. Nepovolené fotografovanie

Pokutu riskujete aj pri fotografovaní. Foto: freepik

Pokutu riskujete aj vo chvíli, keď si fotografujete vojenské objekty, policajtov či vojakov. V Tunisku sa napríklad nesmie fotiť prezidentský palác, ktorý je hneď vedľa Kartága.

3. Aké ľahké je na dovolenku vôbec neodletieť

Najhoršia situácia nastáva, ak turista kvôli vlastnej chybe na dovolenku nakoniec vôbec neodletí. Najčastejšie sa to stáva kvôli neplatným dokladom. Ak cestujete po Európe, stačí vám občiansky preukaz, mimo nej je však nevyhnutný pas, spravidla platný najmenej pol roka po termíne návratu, čo ľudia veľmi často podceňujú. „Veľmi často sa stáva, že klient prichádza na letisko s pasom niekoho iného, pas má neplatný alebo v ňom nemá už žiadne voľné stránky,“ potvrdil MF Dnes predseda českej Asociace cestovných kancelárií Jan Papež. „Mali sme klienta, ktorý uviazol v zahraničí a nemohol naspäť domov, pretože na dovolenku cestoval s občianskym, ktorý stratil a nahlásil ako odcudzený. Neskôr ho doma našiel a vybral sa s ním na dovolenku. Na letisku však zistili, že doklad je nahlásený ako odcudzený a muža do lietadla nepustili,“ spomína si Jiřina Ekrt Jirušková, hovorkyňa cestovnej kancelárie Invia.

4. Zabudnutý storno poplatok