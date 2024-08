V nemocnici jej stratili protézu a na novú nemala peniaze. Pani Helenku zachránilo gesto cudzej ženy

S tlakom jej pomohli, no z nemocnice sa vrátila s modrinami a bez protézy. „Modriny sa zahojili, ale bez zubov sa funguje ťažko,“ povedala pre TV JOJ 87-ročná pani Helenka z Mojzesova, ktorá bola presvedčená, že na novú zubnú náhradu si tak skoro nenašetrí. Po odvysielaní reportáže ju ale navštívila dáma, ktorá ju zachránila.

Modriny a stratené zuby

V nemocnici skončila pre problémy s tlakom a to, že sa bude s nemocnicou dohadovať pre stratené umelé zuby, dôchodkyňa nečakala. Protézu si musela dať dole kvôli magnetickej rezonancii, no keď sa po vyšetreniach prebrala na jednotke intenzívnej starostlivosti, nevedela, čo sa stalo. Nemala protézu a na tele mala modriny. „Celá ruka fialová, až čierna. Chrbát modrý,“ vysvetlil pre TV JOJ syn Radoslav, ktorý sa domnieva, že mama musela v nemocnici spadnúť, no skutočnej odpovede sa nedočkal.

V nemocnici nenašiel ani zubnú protézu, a tak podal výzvu na náhradu škody. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky pre televíziu vysvetlila, že na ich strane k pochybeniu nedošlo. „Modriny sa zahojili, ale bez zubov sa funguje ťažko,“ povedala pani Helena a pred kamerami priznala, že nové zuby si bude môcť dať spraviť až vtedy, keď si našetrí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DianaPavlisovaTVJOJ/videos/1318000352492903?locale=sk_SK

Ľudskosť je stále v nás

„Naše Slovensko, to sa môže len u nás stať,“ písali v komentároch pod reportážou nahnevaní ľudia, ktorí by boli radi, keby sa aj so seniormi v nemocniciach zaobchádzalo ľudsky a dôstojne. Na Pani Helenku sa ale nakoniec usmialo šťastie.

„Pani Helenka, ktorej v nemocnici stratili zuby, už šetriť na novú protézu nemusí a nové ‚zuby‘ bude mať čo najskôr. Vďaka skvelej žienke Belle, ktorá zareagovala na reportáž. K Helenke prišla osobne a priniesla aj peniažky,“ podelila sa na sociálnych sieťach o dobrú novinu redaktorka TV JOJ Diana Pavlisová. „Aj toto je skvelý príklad toho, že ľudskosť je stále v nás,“ uzavrela príbeh so šťastným koncom.