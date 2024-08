Po vlastnej tragédii našla svoje miesto. Majka Demitrová objavila zmysel života v pomáhaní iným

V živote si prešla náročným obdobím, keď sa musela vyrovnať s tragickou smrťou svojho manžela, hokejistu Pavla Demitru. Navyše zostala sama na výchovu aj starostlivosť dvoch detí. Majka Demitrová preto veľmi dobre vie, aké je to bojovať s ťažkými situáciami a udržať sa pri tom v dobrom psychickom rozpoložení. Aj preto sa rozhodla takýmto ľuďom podať pomocnú ruku, píše denník Nový Čas.

Musela začať plánovať

Mala to byť len ďalšia z obyčajných ciest, ktorých hokejisti za svoju kariéru zažijú stokrát. Hráči nasadli do lietadla, aby mohli odohrať prvý zápas v novej sezóne KHL. Do Minska ale nikdy nedorazili. Krátko po štarte sa stroj zrútil do rieky Volgy a explodoval. Pri nehode zahynuli všetci členovia tímu Lokomotivu, medzi nimi aj legendárne číslo 38, Paľo Demitra.

Od osudnej nehody prešlo 12 rokov a aj keď odvtedy nebol deň, kedy by si na svojho manžela Majka Demitrová nespomenula, priznáva, že čas napokon vysuší všetky slzy. „Život ide ďalej a jednoducho som pochopila, že musím plánovať, aby som sa mala čoho zachytiť,“ priznala Majka, ktorá začala písať knihy a básne, začala študovať psychológiu a zmysel našla v pomáhaní ostatným.

Pomáha

Vie, že psychická pohoda a duševné zdravie je nesmierne dôležité. Preto sa zamestnala v trenčianskej nemocnici, kde pôsobí na gynekologicko-pôrodníckom oddelení ako psychologička. „Išla som do základnej školy vypomáhať k detskej psychologičke a potom som sa rozhodla ísť do nemocnice,“ uviedla ešte v minulosti pre mesačník Madam Eva.

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Podľa vlastných slov ju to vraj veľmi chytilo. „Lebo niet lepšej praxe a tam sa stretneš s takou plejádou ľudí a situácií, že až. Som vo veľmi dobrom kolektíve na gynekologicko-pôrodníckom oddelení,“ dodala Majka Demitrová.