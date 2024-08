Túžila po veľkom bratovi, no sama ho musela chrániť. Dievčina prestala kamarátkam závidieť až po rokoch

Svoje detstvo prežila na petržalskom sídlisku a aj keď to niektorým môže prísť zvláštne, podľa nej bolo nádherné. Hneď za domom, v ktorom bývala, sa rozprestieral lesík s jazerom, mala partiu dobrých kamarátov, sestru a o desať rokov mladšieho brata. Vždy závidela kamarátkam, ktoré mali „veľkých“ bratov a tiež túžila po svojom vlastnom ochrancovi, no keďže bol chlapec ešte malý, chrániť ho museli sestry a to sa jej nepáčilo.

Spoznávate dievčinu na obrázku?