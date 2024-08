Ich chaloši to milujú. Kemkovci našli spôsob, vďaka ktorému si brokolicové noky zamilujú aj vyberavé deti

Spätnú väzbu na svoje recepty si najradšej pýta od detí - o nich sa totiž hovorí, že sú najúprimnejšou komisiou a čas strávený v kuchyni považuje za najlepšie strávené chvíle so svojim manželom. „Je to náš obľúbený čas. Veľa sa vtedy rozprávame o veciach, ktoré nestihneme v behu pracovných dní. Navzájom si radíme a ochutnávame,“ hovorí pre portál Akčné mamy Adriana Kemka, ktorú to za sporákom v prítomnosti manžela Juraja baví oveľa viac.

Chutia aj deťom

V kuchyni si poradí aj s vyberavými synmi. Tí si často pochutia na rybách aj zelenine a na večeru si zvyknú pýtať grécky šalát či sushi. Problém nemajú ani so zeleným strašiakom v podobe brokolice, ktorý deťom často naháňa hrôzu. Adriana totiž objavila skvelý spôsob, vďaka ktorému si ju zamilujú aj deti s komplikovanými chuťami.

„Viete, že brokolicu môžete spracovať na takéto najjednoduchšie a veľmi chutné noky, ktorými nepohrdnú ani vaše deti? Naši chaloši toto jedlo milujú a keď som ho robila tento týždeň na večeru, Matúško sa pýtal, či by som mu neodložila jednu porciu na raňajky,“ napísala Adriana k svojmu receptu na Instagrame a dodala, že na jeho prípravu stačia len dve hlavné suroviny.

Brokolicové noky podľa Adriany Kemka: