Rastie z teba parádny obyvateľ planéty, vyznal sa. Martin Nikodým nemôže byť na svojho syna Adama pyšnejší

Pochválil sa na sociálnych sieťach radostnou novinkou. Najstarší syn Martina Nikodýma Adam dosiahol nevídaný úspech a známy moderátor je naňho patrične pyšný.

Padol na hubu

Z rádia sa dostal až do televízie, vďaka šou Milionár sa stal hviezdou a doma ho vždy čakala manželka a dve deti. Zdalo sa, že sa má rozprávkovo, no stačilo málo a o všetko prišiel. „Tak som trošičku padol na hubu,“ povedal otvorene v šou Trochu inak s Adelou Vinczeovou moderátor, ktorý bral rozvod ako šancu na nový začiatok. Ako totiž už dávnejšie priznal pre Nový Čas, s bývalou manželkou Michaelou totiž pochopili, že pre svoje deti, syna Adama a dcéru Emmu Leu, dokážu vytvoriť harmonickejšie prostredie, keď nie sú spolu.

Parádny obyvateľ tejto planéty

Dvojici sa to napokon vyplatilo a z ich detí sú dnes úspešní mladí ľudia. Dôkazom toho je aj nedávna fotografia na Nikodýmovej sociálnej sieti, ku ktorej píše, že z neho syn Adam urobil najšťastnejšieho otca pod slnkom. Ukončil totiž s červeným diplomom štúdium na prestížnej vysokej škole v britskom Londýne. „Ťažko to len tak opísať. Som hrdý, som šťastný. Asi by som tam aj kúsok tej pýchy našiel,“ začal svoj príspevok známy moderátor.

A v chválospeve na svojho prvorodeného potomka, ku ktorému pripojil aj spoločnú fotografiu zo slávnostnej promócie, pokračoval slovami: „Vybral si si krásny dátum na príchod na tento svet, samé dvojky. Celý čas pozorujem, ako z teba rastie parádny obyvateľ tejto planéty. Dnes si dostal diplom zo školy, o ktorej sa mne ani nesnívalo. Gratulujem a teraz mi ešte povedzte, ako sa mi to v mojich dvadsiatich deviatich mohlo prihodiť,“ poznamenal hrdý otec.