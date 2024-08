VIDEO: Ten chlap je nadčlovek, kričali komentátori. Fenomenálny skokan prepísal históriu športu

„Duplantis nie je človek, aspoň nie ako my ostatní smrteľníci,“ píšu na sociálnych sieťach fanúšikovia švédskeho atléta Armanda Duplantisa, ktorý mal v pondelok večer olympijské zlato už dávno isté, no 70-tisíc divákov aj tak neodchádzalo. Všetci zostávali sedieť na štadióne, aby vedeli, čo predvedie skokan s prezývkou Mondo, ktorý posúva skoky o žrdi za ľudské možnosti.

Foto: TASR/AP

Rozhorel v ňom oheň

Švédsky skokanský fenomén posunul naposledy svetový rekord koncom apríla, keď na prvom tohtosezónnom mítingu seriálu Diamantovej ligy skočil 624 centimetrov, čím prekonal maximum v žrdi ôsmykrát v kariére.

„Ak chcem skočiť svetový rekord, všetko musí do seba zapadnúť a dnes sa tak stalo. Nefúkal vietor a z hľadiska som dostal skvelú energiu. Po výbornom pokuse na 600 cm som cítil, že na to mám. Opäť sa vo mne rozhorel oheň. Veľmi som chcel ukázať niečo lepšie, ako to, čo som predvádzal v rozpačitej halovej sezóne,“ vyhlásil vtedy podľa AFP Duplantis, ktorý išiel na parížsku olympiádu ako jasný favorit.

Foto: TASR/AP

Gravitácia preňho neplatí

Duplantisovi by na olympijskú výhru stačil aj skok vo výške 595 centimetrov, no v súťaži v pondelok večer pokračoval aj napriek istote prvenstva. Švédsky reprezentant si následne zodvihol latku na hodnotu 610 cm, ktorú pokoril na prvý pokus a potom išiel na rekordnú hodnotu – 625 centimetrov.

Foto: TASR/AP

Sedemdesiattisíc ľudí čakalo, čo urobí a či prekoná svetový rekord. Z hľadiska nikto neodchádzal a čo robili Duplantisovi súperi? Namiesto toho, aby trúchlili nad stratou zlatou, stáli pri ňom a snažili sa roztlieskať celý štadión. Prvé dva skoky mu nevyšli, no v poslednom treťom sa mu už útok na svetový rekord podaril a rozjasal tak plné tribúny štadióna Stade de France. „Mondo, Mondo,“ burácal dav. Video z rekordného skoku je teraz hitom internetu.