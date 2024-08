Vážil si ho aj samotný Ján Pavol II. Odvážny Silvester Krčméry sa od 13 rokov riadil jednoduchým heslom

Dokázal sa postaviť proti akejkoľvek totalite. Práve z jeho úst zaznela strhujúca záverečná reč, v ktorej komunistickému súdu povedal: „Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu.“ Táto obhajoba patrí k najpôsobivejším svedectvám viery a volania po slobode svedomia, aké za železnou oponou vznikli. Od narodenia Silvestra Krčméryho, lekára, politického väzňa a katolíckeho disidenta, uplynie dnes (5. augusta) 100 rokov.

Nezaháľať ani deň

Silvester Krčméry sa narodil 5. augusta 1924 v Trnave, ale detstvo a mladosť prežil v Banskej Bystrici, kde si ako 13-ročný poznačil do denníka: „Nulla dies sine linea.“ („Nezaháľať ani deň.“). Už v detstve vstúpil do zväzu katolíckych skautov a počas stredoškolských štúdií sa naplno zapojil do služby cirkvi.

Počas mladosti často premýšľal o kňazskom živote, ale otec trval na tom, aby najskôr vyštudoval medicínu. Začal na Lekárskej fakulte v Bratislave, pokračoval v Paríži a v Prahe, kde v roku 1948 promoval. Počas štúdia organizoval spolu s priateľom, kňazom Vladimírom Juklom evanjelizáciu študentov, najmä pražských medikov a robotníkov v českom pohraničí, za čo skončil v roku 1946 na štyri týždne vo väzení.

Vplyv profesora Kolakoviča

Ešte pred tým sa v roku 1943 zoznámil s chorvátskym kňazom, profesorom Tomislavom Kolakovičom, ktorý sa intenzívne venoval vysokoškolskej mládeži. Práve on vo veľkej miere ovplyvnil Silvestra Krčméryho svojimi myšlienkami. Inšpirovali ho jeho skutky lásky, no predovšetkým to, ako dokázal vnímať a prijímať realitu života.