Po Palachovi a Zajícovi mala byť pochodňou číslo tri. Mladú Evu zachránilo otvorenie jediného listu

V nedeľu 11. augusta by sa 76 rokov dožil Ján Palach. Mladý študent, ktorý sa v januári 1968 na Václavskom námestí o pol druhej poobede upálil, sa do československých dejín zapísal ako hrdina, ktorý položil svoj život za slobodu a demokraciu. Palach mal v sovietskom bloku desiatky nasledovníkov, tzv. živé pochodne. Málokto však vie, že ôsmeho marca, na Medzinárodný deň žien, sa mala opäť na „Václaváku“ upáliť študentka Eva Vavřečková. Krutú dobu nakoniec ako zázrakom prežila.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220574730899076&set=bc.AbpYiD5TGY7H9-DFO49FNld1FU562gjr1U8iinknWEqkD1brv-HtZ-5RPRdlyo8seHJYP2-tFWtySAA5jkEKjjg_qmSp9frRZl27esrvBHJgbUOLqWCg9GBbt-tJl3kp8IOk191C36M_sjfT8tPe-I6o&opaqueCursor=AbrrZpGtQGbwiHyq67GSqjJuyp31dJRFDAab4WWDdcBsPVlu-copBDtkRILPFJDbS71i38QRyCwQnggahA33mQS6HQjWqzy32JF6Xf7CPT8HRTspvpadjiNUIAjDC0l5kC5odyeQcyrMXtpmBtTyvFZiM7GVXaa1kfoGcd47WNBtQY6gOqFpiiObl3s_AsoTpucuisxdXLNOR2SwH_AHIGHtl_KccS4XNSZ6VDa0Hg1yHfUAaYcTUEMbU6QyWVXqOggHjdQOGj6Mh6j8DJwHtgqh1StzP1EydTLShszdoNBGqQOGV3Revj7IFayySQH0mESlattC2uG0SlJpp8cGQD1XI8gtYB5PCUn_Hke_-b9E6wACbs5duwXAXyKr4fAKM12RxbACrVZHmPT7sYvglkz39ug0kujyLJwHkjkh1sNjXWlmOiD7nMYaXx2OWIH4SMAQtZShmKunhWhPurCT8SpB9VG0Ez167453SggSjIdqpiktkgByPTSive1JtUb5cfIrXk9HdSaQG6u6qf9OedywH58F2shlQe7_ID62V4d9I88lyv2uHhcuC7rdf1ABcu6OnexLcGujWHiGQyyKCsUV8S1yhXrRRxtMP4CzAyXs7_1f9L4vqG5Q-mr2n9qJhr6E1wznR4-qyoM1SA5c6ZH1U-Mm2nelCO2EHx5Ip0uqpQ

Pochodeň číslo tri

„Namaž sa (myslené pastou na parkety) a urob to pri Múzeu,“ písal podľa portálu iDnes.cz v liste Eve Jan Zajíc, ktorý sa stal pochodňou číslo dva. Vtedy 18-ročná Eva sa podľa informácii českého Deníka N stretla s Janom 25. februára 1969. Vtedy jej povedal, že keby sa obetovala tiež a urobila to presne na Medzinárodný deň žien, malo by to doma i vo svete veľkú odozvu.

Ešte v ten deň sa Jan Zajíc upálil neďaleko miesta, kde to spravil Palach. Zatiaľ čo jeho rodina smútila nad smrťou milovaného dieťaťa, Eva Vavřečková rozmýšľala iba nad tým, že ďalšia je na rade ona. Súhra náhodných okolností však tomuto jej činu zabránila.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10207727369853252&set=basw.AboSkmy8G6fL0oE9xT2wRD9RMdbrNjcWqAGXzPgkdHoET6o9tmWhIxqTG8GvlnejoL5wFE6MJNughVXlslZ-FjMn37UPqqYXMVqEX3uDQ5woEC9Mtq9-DZdhh_VYILyw3fgvq0cwcTK1BqXm8mLJG8kGK3wVum4qGNryh02qscV-Jg&opaqueCursor=AbrGqCqV30O9As_-7746HXotlpw26JBJGjAS-Pw6Q5NkCfDz1BF1hyJmAYcbEdOtGDd4-ytthXoJ_hQdtw3L67W7MDClbS45d5rf3uBQaT4tCoOqzLmsBbbsUpfdPfxv-WtL7DuxYJCBviAu9_U6PGhDg_qpK2F-y0hMoS9JYx2Ouy0kYpZThmrKz7iQoqKHSpukoyU3bH9fgSug77YxO4MHqnQ5gZT6YypBYo0Hp7IVfzzIWN-o14iB9yRYXVLxnYbiAegHCzJ5vCAh7w6PaF6pjKMDd22NU2AhQOeV2xWVuhHYQFiuOsfX4SCVGvOOAK5RFbmXIgcaKus_DLVbTEPaxpR0uMS9-oKL-QiNxaUPjrVHAkRzSbNT48FcrrIZcCCLVtEZJyeX1HLoMnonHNutTgLlZ_Svz9Y4SVkOuVS9LGgkebOkDn4Ak4pJBkIzAI-uTBSzMFFC_GcQn7fjJfOHNsmkFkT9kk1eaE17Uh0vtjJvuW7qh9Q1gB55tIYponwWZeWHLok1amRFAcVi8ZOpaBCNJYvO3mZUf6KVagB5tJ3ggGEVi-FxKCERXCXPkKn1aZLw06cxLLH5unBJaLoEM667nx2aNavH4fUKbBiK6kom6dkGe7ZWGoaYkLhmHTAdRKj0Qj4_ts7nEfD_C-A3grHY_IQpBHOzhbg1MuUx0OhgNeN92MzMyS5C-_hTVneuo3QEZPgkqRe7LQ1CDekyMzTpUvFz8UXfbrwKXvxcG3nIEvLGB4fhn7aW6spOcYATW7fPysN-8jP8duzw-Zm3aan8xqpyQgII7ZBopPKpgg

Režim jej bránil splniť si sen

Spomínaný Janov list, v ktorom dával Eve inštrukcie k upáleniu, sa k nej nikdy nedostal. Jan Zajíc poslal Eve list cez svojich priateľov, no tí sa rozhodli, že obálku dajú ich spoločnému učiteľovi z priemyslovky, Miloslavovi Svatoňovi. „Bál som sa ďalšej tragédie, ale zároveň som nechcel porušiť listové tajomstvo. Zašiel som za svojím priateľom a trénerom Evy. Ten dlho nerozmýšľal. ‚Čo blbneš, tu ide o život. Ten list musíme otvoriť,' povedal mi,“ popísal Svatoň pre iDnes.cz.