Myslel si, že zomrie. Antoniovi Banderasovi až hrôzostrašný zážitok pripomenul, čo je v živote dôležité

Pred rokmi nerozprával s médiami o žiadnom filme ani o žiadnom inom úspechu. Španielsky herec Antonio Banderas, ktorý 10. augusta oslavuje 64. narodeniny, vtedy otvorene prehovoril o náhlom zdravotnom kolapse - dostal infarkt, ktorý mu zmenil život. A ako neskôr prezradil magazín Radio Times, bolo to v skutočnosti to najlepšie, čo sa mu kedy stalo.

Bál sa zomrieť

Do nemocnice ho previezli v roku 2017 po tom, čo ho pri cvičení začalo bolieť v hrudníku. „Vtedy som si myslel, že zomriem,“ spomínal pre Page Six Banderas, ktorý si často uvedomoval, že jedného dňa bude musieť zomrieť, no keď sa zrazu ocitol blízko smrti, uvedomil si, že sa veľmi bojí.

„Vtedy som si povedal, prečo sa tak bojím?“ hovoril otvorene o zážitku, ktorý mu zmenil život. V prvej chvíli ho zachránila priateľka, ktorá mu v rýchlosti podala jeden z najsilnejších aspirínov a následne ho zachránila operácia, keď mu lekári vystužili artérie tromi stentmi, kovovými rúrkami. „Dostal som druhú šancu a odvtedy sa v mojom živote niečo zmenilo,“ priznal po rokoch od infarktu.

Určil si priority

Zástava srdca mu pomohla prehodnotiť životné priority. Predtým neustále niečo riešil, všetko bolo nesmierne dôležité, a to aj bezvýznamné maličkosti. Keď mu zlyhalo srdce, uvedomil si, že sa stresuje kvôli absolútnym hlúpostiam namiesto toho, aby sa zaujímal o to, čo je naozaj dôležité. Dnes už vraj nerieši žiadne zbytočnosti, ale zaujíma sa iba o to, čo je preňho zmyslom života, a teda jeho dcéra Stella, priatelia, rodina aj jeho kariéra.