Roky netušil, že ma ukrajinské korene. Dustin Hoffman sa o osude svojej rodiny dozvedel až v televízii

Obľúbený oscarový herec Dustin Hoffman celé roky nepoznal svoju rodinnú históriu. V relácii televízie PBS pod názvom „Finding Your Roots“ sa v roku 2016 dozvedel nielen o svojom pôvode, ale aj o rodinnej tragédii, ktorú spôsobili protižidovské pogromy.

Dustin Hoffman v roku 1968. Foto: Wikipedia/Movie studio

Nikdy toho muža nestretol

Dustin Hoffman sa narodil 8. augusta 1937 v Los Angeles, kde sa jeho rodičia presťahovali zo Chicaga v roku 1933 počas vrcholiacej hospodárskej krízy. Ako priznal, so starými rodičmi z otcovej strany sa nikdy nestretol a ani nevedel prečo.

Keď počas nakrúcania relácie Finding Your Roots vyšla pravda najavo, neubránil sa slzám. Dozvedel sa, že jeho židovskí prastarí rodičia, Sam a Libba, pochádzali z ukrajinskej Bielej Cerkve. Tam sa narodil aj Frank, hercov dedko, ktorý neskôr so svojou manželkou Esther emigrovali do Chicaga.

Keď sa však k Dustinovmu dedkovi dostali správy o krvavých pogromoch na území dnešnej Ukrajiny, vrátil sa do svojej vlasti, aby zachránil svojich rodičov. Po príchode ho však tajná sovietska polícia Čeka zajala a kruto popravila. Krátko na to zabili aj jeho otca Sama. Hoffman sa pri zistení týchto informácií rozplakal.