Je večné dieťa, aj keď má 17. Andrea Pálffy Belányiová občas premýšľa, aké by bolo, keby bola Saskia zdravá

Po rozpade manželstva s hokejistom Žigmundom Pálffym zostala moderátorka Andrea Pálffy Belányiová na chorú dcérku Saskiu sama a nemala to vôbec ľahké. V tom čase sa s ňou život nemaznal a popri kariérnom úspechu zažívala krušné chvíle. Napriek tomu statočne bojovala s tým, čo jej osud nadelil. A hoci si súkromie úzkostlivo stráži, v nedávnom rozhovore pre Nový Čas Víkend čo to prezradila o dcérke aj o bývalom manželovi.

Foto: TV JOJ

Večné dieťatko

Podľa Andrey starostlivosť o hendikepovanú dcérku a skĺbenie pracovného života so súkromným nebolo po konci vzťahu so Žigom Pálffym jednoduché. Otvorene to povedala v rozhovore pre naše DOBRÉ NOVINY ešte vlani v lete. „Bolo to náročné aj stále je. Ale to riešia všetky matky, respektíve rodičia, ako zharmonizovať prácu a rodinu,“ uviedla jojkárska moderátorka.

Keďže po rozvode so Žigom zostala na dcéru sama, bola nútená si nájsť výpomoc. Saskia dnes síce má už 17 rokov, ale podľa moderátorkiných slov je reálna starostlivosť o ňu ako pri malom dieťati. „Je to zlatíčko, ale, samozrejme, to nie je klasický vzťah, ako si možno predstavíte pri zdravých deťoch. Vzhľadom na svoju diagnózu je to večné dieťatko,“ vysvetľuje Andrea a dodáva, že občas premýšľa, aká by bola, keby bola zdravá a riešili by úplne iné situácie. „Ale je to tak, ako to je, preto tieto myšlienky dlho nerozvíjam,“ uzatvára.

Foto: TV JOJ

Nehrozí to u neho

Dnes už síce so Žigom pár netvoria, bývalý hokejista je však podľa moderátorky starostlivým rodičom. „Je to jej otec a trávi s ňou čas. Na Vianoce aj počas zvyš­ku roka. Hoci pri deťoch, ktoré majú nejaké zdravotné znevýhodnenie, sa, žiaľ, často stáva, že otcovia sa od nich odpoja a nevybudujú si k nim vzťah. Toto u Žiga nehrozí,“ vyhlásila tvár hlavnej spravodajskej relácie Televízie JOJ pre týždenník Plus 7 dní.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Hoci primárne sa o Saskiu stará moderátorka, keďže dcéra žije s ňou, aj Žigo si ju pravidelne bráva k sebe. „Má ju veľmi rád,“ tvrdí Andrea Pálffy Belányiová.