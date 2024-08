Laurin syn zomrel v rozpálenom aute, hneď potom prišla o muža: Deje sa to aj tým najmilujúcejším rodičom

Musela som stratiť svojho syna a manžela na to, aby som pochopila, že sa to môže stať aj najpozornejším rodičom, otvorene hovorí Laura.

Na bábätko sa nesmierne tešili a budúci otecko sa už počas tehotenstva svojej manželky zapájal do všetkého, do čoho mohol. Po komplikovanom cisárskom reze bol Aaron dokonca prvým z rodičov, ktorému malého Andersona priložili na hruď.

Zomlelo sa to rýchlo

„Bol to život, ktorý sme obaja vždy chceli,“ spomína pre magazín People manželka Laura, ktorej muž si so synom odmalička budoval silné puto. Často sa spolu starali o kvety v záhrade alebo sa hrávali pri hojdačke blízko rodného domu. Každý deň bol pre nich dôvodom na oslavu. To sa však znenazdajky zmenilo počas jedného júnového poobedia v roku 2022.

Malý Anderson prekonal chrípku a v to ráno sa zobudil priskoro. Napriek tomu že Laura s Aaronom váhali, keď zistili, že chlapček už nemá teplotu, rozhodli sa, že ho vezmú do škôlky. Doma mali v tom čase nové šteniatko a Laura mala trochu iný harmonogram ako zvyčajne. Ráno sa teda všetko zomlelo rýchlo.

Mysleli si, že je v škôlke

Keď sa Laura neskôr rozhodla, že zavolá do škôlky a spýta sa, či je jej syn v poriadku, zo slúchadla sa ozval zmätený hlas učiteľky, ktorá jej tvrdila, že Anderson v škôlke nie je. Okamžite volala svojmu manželovi, ktorý jej síce nechápavo no pokojne odvetil, že nerozumie, čo tým manželka myslí. Bol si totiž istý, že syn je v škôlke. To však nebola pravda.