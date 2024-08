Do krčmy ešte zájde a ďalej už nepotrebuje. Feldekovci prezradili, čo im dnes robí najväčšiu radosť

„Do krčmy ešte zájdem. A ďalej sa dostať nepotrebujem,“ hovorí s úsmevom Ľubomír Feldek o tom, ako sa aktuálne má. Vlani sa totiž potýkal so zdravotnými problémami a kvôli nim mal obmedzenia, najmä pokiaľ išlo o pohyb mimo domu. Manželia Feldekovci teraz v rozhovore pre týždenník Život prezradili, aké majú plány do budúcnosti a čo im v poslednej dobe urobilo najväčšiu radosť.

Ľubomír Feldek. Foto: TASR/Milan Kapusta

Slovo rozvod u nich nikdy nepadlo

Poznajú sa 63 rokov a majú vzťah, ktorý je stabilný, harmonický aj inšpiratívny. Oľga a Ľubomír Feldekovci sú dôkazom, že aj v dnešnej dobe môžu manželstvá trvať večne. Spoločný život im pritom nepriniesol len veselé, ale aj smutnejšie momenty. Manželia prežili smrť mladých otcov, dokázali vychovať päť detí, prekonali to, že ich vyštvali zo Slovenska a dokázali zvíťaziť v boji s vážnymi chorobami.

Jedno sa ale nikdy nezmenilo - vždy si boli najväčšou oporou. „Pri sobáši sme sľúbili, že vydržíme spolu v dobrom aj v zlom a sľuby treba dodržať,“ povedala o manželstve Oľga, ktorá pre denník Pravda priznala, že slovo rozvod u nich nikdy nepadlo. Napriek tomu, že spolu museli prekonať náročné situácie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/kniznicakarlovka/photos/a.651984511653476/2082757491909497/?type=3&ref=embed_post

Má radosť, keď sa ozve veselý hlas

A hoci sú obaja už na dôchodku, chcú žiť, pokiaľ sa dá, naplno. Ľubomír je podľa vlastných slov najšťastnejší vtedy, keď sa jeho žena cíti dobre a keď sú zdravé jeho deti a vnúčatá. „Keď sa ráno zobudím a zazvoní telefón, mám strach, či je všetko v poriadku. Mám radosť, keď sa ozve veselý hlas a keď sa vedľa mňa môj muž smeje. Keď spieva naša dcéra Katka a má v publiku úspech,“ dopĺňa svojho manžela Oľga.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/festivalkpoh/photos/a.2058631037704482/2058633171037602/?type=3&ref=embed_post

Ako iné páry, tak aj oni majú nejaké plány do budúcnosti a aktivity, ktorým by sa radi povenovali. „Rada by som ešte niečo napísala, umyla okná, zozbierala energiu na stretnutie s priateľmi a donútila svojho muža, aby išiel so mnou na prechádzku,“ vymenúva Oľga Feldeková s úsmevom.