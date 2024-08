Nie je medzi nami žiadna nevraživosť ani nenávisť. Bekim sa po trpkom rozchode sústredí na jedinú vec

„Táto správa sa mi nepíše vôbec ľahko,“ začal svoje rozprávanie komik a moderátor Bekim Aziri, ktorý je známy tým, že napriek nepriazni svojho osudu, keď po nešťastnom páde ostal ochrnutý, prezentuje optimistický postoj k životu. Teraz ale ukázal veľkú zraniteľnosť a svojim fanúšikom priznal, že neprežíva jednoduché obdobie. „Sociálne siete dokážu veľa skryť a človek sa na nich prezentuje vždy v tej najlepšej možnej podobe. Pravda je však taká, že prežívame ako rodina asi najťažšie obdobie,“ priznal Bekim.

Bol šarmantný

Moderátor sa zdôveril s tým, že ich cesty s manželkou Laurou sa nateraz rozišli. „Aj napriek tomu, že sme od seba, nie je medzi nami nevraživosť alebo nenávisť. Jednoducho to priniesol život. Stalo sa, že sme sa jeden druhému odcudzili. Nie je v tom tretia osoba ani nič podobné,“ uviedol pre Nový Čas Bekim, ktorý sa s Laurou spoznal v roku 2015, keď sa jej odvážil napísať na sociálne siete.

Laura mala v tom čase na profile fotku s kočiarom, a tak jej s humorom jemu vlastným napísal, či by nepotlačila aj jeho. „Bekim mi napísal na Facebooku, no s odpoveďou som váhala asi dva týždne. Netušila som, kto to je, vtedy ešte nebol známy, no ako sme si písali, očaril ma. Bol vážne šarmantný a po čase sme si dohodli stretnutie,“ spomínala pre magazín EMMA.

Pred svadbou mali krízu

Na prvé stretnutie meškal Bekim hodinu a priznáva, že to bolo jeho prvé meškanie v živote, pretože je inak veľmi dochvíľny človek. „Meškal som hodinu, pretože som bol taký nervózny, že som musel stále zastavovať a musel som sa vyčúrať,“ smial sa v podcaste To nemyslíš vážne. Keď sa ho počas prechádzky Laura pýtala, či ho potlačí, Bekim jej ako hrdina odpovedal, že netreba. „Ale myslel som, že ma porazí. Musel som byť hrdina, tak som sa tlačil sám,“ spomínal Bekim, ktorý sa trápil, či Laure nebude prekážať randenie s hendikepovaným.