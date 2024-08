Len som bežala, povedala Gabriela Gajanová a prekonala rekord. Vicemajsterke Európy chýbalo na finále málo

Slovenská bežkyňa Gabriela Gajanová sa snažila vo svojom semifinálovom behu olympijskej „osemstovky“ nemyslieť na čas. V národnom i osobnom rekorde 1:58,22 minúty obsadila celkové jedenáste miesto a na finále jej chýbalo 44 stotín. Slovenský rekord pritom prekonala o 0,18 sekundy a svoj vlaňajší „osobák“ o vyše pol sekundy.

Rýchly beh

Gajanová bola v najvyrovnanejšom semifinálovom behu, práve z neho boli obe postupujúce na základe času. Obsadila v ňom šieste miesto, pričom tempo bolo vysoké od úplného začiatku. Nasadila ho Etiópčanka Tsige Dugumová, ktorá nakoniec zaznamenala aj najlepší čas celého semifinále 1:57,47 min.

Foto: TASR/Michal Svítok

„Bolo to rýchle, ale ja som sa snažila nevnímať čas a naozaj len ísť a byť v klbku bežkýň. Po 600 metroch sa mi začali trocha vzďaľovať, ale stále som ešte dokázala ťahať na záverečnej rovinke. Bol to rýchly beh, čo môžeme vedieť aj na kvalitných časoch,“ opísala Gajanová.

Cieľom bolo finále

Úradujúca vicemajsterka Európy spätne prezradila, že jej cieľom bolo na druhých olympijských hrách finále. Pripustila, že prekonanie 37 rokov starého národného rekordu Gabriely Sedlákovej aj svojho osobného maxima môže byť kompenzáciou. „Povedala by som, že to bude určite kompenzáciou, ale momentálne ešte prevláda také malé sklamanie, že to nevyšlo.“