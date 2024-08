Túto chybu robí ráno takmer každý. Spôsobuje ospalosť, ale aj výkyvy nálad, varuje zdravotná sestra

Poznáte to. Je ráno, ale vy by ste ešte tak veľmi spali. Lenže nemôžete a pri hlave vám pípa otravný zvuk ranného budíka. Keďže viete, že jedným tlačidlom je možné zvonenie o pár minút posunúť, spravíte to, možno aj niekoľkokrát a vstávanie odkladáte do poslednej sekundy. Ako informuje portál LAD Bible, po prečítaní nasledujúcich riadkov možno svoj zlozvyk oľutujete.

Aj keď je pre mnohých budík číslo jeden skôr predzvesťou toho, že je čas stlačiť tlačidlo odloženia a stráviť ešte 10 minút či viac v posteli, zdravotná sestra Jordan Brussová vo svojom videu na TikToku v tejto spojitosti uviedla, že takéto pravidelné odkladanie budíkov pre päť minút dlhšieho spánku výrazne ovplyvňuje nielen kvalitu spánku, ale aj vašu energiu.

„Ak ste niekto, kto si nastavuje viacero budíkov, mám pre vás zlú správu. Neútočte na mňa, len sa snažím pomôcť. Prebúdzanie sa na viacero budíkov každé ráno naozaj často narúša vašu REM fázu. To spôsobuje spánkovú zotrvačnosť, zvýšenú ospalosť, únavu, výkyvy nálad a tiež zvyšuje hladinu kortizolu,“ povedala Jordan v krátkom videu.

Práve v „REM fáze“ totiž dochádza k hlbokému spánku, v ktorom začínate aj snívať. „Vždy, keď sa spustí váš budík, ste v režime boja alebo úteku, takže prebúdzať sa takto ráno viackrát je pre vaše telo veľmi stresujúce. Takže keď sa ráno spustí budík, vstaňte! Nepokračujte v traumatizovaní seba samých," dodáva.