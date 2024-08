Znovu bude môcť pomáhať. Príbeh štvornohého záchranára Quida spojil Slovensko, oplatili mu dlhoročnú pomoc

Vracali sa z pátracej akcie po nezvestnom mužovi, keď dostali šmyk a autom vrazili do stromu. Žiaľ, zničené zásahové vozidlo bolo po kolízii tým najmenším problémom. Najsmutnejšou správou pre dobrovoľných hasičov zo Sučian bolo vážne zranenie ich štvornohého pomocníka Quida. Príbeh trojročného záchranárskeho psíka však spojil ľudí a vďaka príspevku na nákladnú operáciu bude môcť opäť pomáhať.

Štvornohý hrdina vo vozíku chýbal

„Dostali sme na Kremnici šmyk. Odtrhol sa nám prívesný vozík, vrazili sme autom do stromu,“ opisoval pre TV Noviny nehodu Michal Valko, psovod a dobrovoľný hasič DHZO Sučany. Posádka Anton, Barbora a Michal vyviazli bez vážnych zranení, Kenay - starší parťák Quida bol v poriadku, no, žiaľ, Quido do vozíku chýbal.

Foto: Donio.sk

Štvornohý záchranár pri náraze utrpel zlomeninu labky a nevyhnutne tak musel podstúpiť operáciu. Vďaka úsiliu lekárov sa dostal z najhoršieho, no aby mohol opäť nastúpiť do terénu a pokračovať vo svojej dôležitej práci, čakala ho dlhá cesta k úplnému uzdraveniu.

Vyzbierali oveľa viac

Náklady na liečbu boli však privysoké a keďže svoju pomoc poskytujú z vlastných prostriedkov, skúsili sa s prosbou o finančnú pomoc obrátiť na svojich podporovateľov. „Zachraňovali sme a teraz sami potrebujeme pomôcť," napísal Michal pri zbierke, ktorá spojila celé Slovensko. Qudiovi poslali viac ako 20-tisíc eur.

Foto: Donio.sk

„Boli sme veľmi milo prekvapení. Čakali sme, že sa vyzbiera na tú operáciu a ešte budeme dokladať. Chcel by som poďakovať každému jednému,“ dodáva Michal s tým, že peniaze im vystačili aj na kúpu staršieho auta a opravu vozíka, ktorými sa presúvajú na pátracie akcie po celom Slovensku.

Aj keď Quida ešte čakajú rehabilitácie a od veterinárov má nariadený oddychový režim, nevie sa dočkať aktivít. „On to určite oplatí na tých pátracích akciách. Veríme, že pomôže a nájde niekoho,“ dodáva Michal pri pohľade na energiu svojho parťáka.