Vitaj doma, Alexandra! Zranenú Gelničanku po strastiplnej ceste priviezol z USA vládny špeciál

Príbeh 25-ročnej Alexandry Horkavej spoznalo v priebehu pár dní celé Slovensko. Po nehode na mopede, ktorá sa stala počas jej výletu do Nikaraguy, utrpela vážne zranenia, upadla do kómy a zostala odkázaná na pomoc zahraničných nemocníc. Aj keď sa nehoda stala ešte vlani začiatkom decembra, rodičia sa len márne pokúšali o Alexandrin návrat domov. Dnes majú obrovský dôvod na radosť.

Ako píše Plus Jeden Deň, dnes sa mladá Gelničanka Alexandra dočkala návratu domov. Slovensko po ňu vyslalo vládny špeciál, ktorý okolo pol siedmej ráno pristál v jej rodine krajine, na letisku v Bratislave.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/155SR/posts/pfbid028BGpEzePSpKnXYsj17rvaiWcJswmun1E8bCYJDjxp53WKud3HWNrW2cjiJZMno2ul

„Operačné stredisko ZZS SR na základe dožiadania vyslalo na bratislavské letisko M.R. Štefánika dve ambulancie RZP k dvom pacientom, ktorých nadránom doviezol repatriačný let z USA. Jedna ambulancia RZP transportovala 25-ročnú ženu na ARO do UNB v Ružinove," potvrdilo informáciu Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR na Facebooku s tým, že o prípadnom ďalšom transporte mladej Gelničanky do nemocnice v Košiciach sa rozhodne v priebehu dňa.

Na palube vládneho špeciálu mal byť okrem nej aj ďalší zranený Slovák, o ktorom ale nie sú známe žiadne podrobnosti.

Išla navštíviť priateľov