Larinka si pred príchodom na svet užila divokú jazdu diaľnicou. Rodičia pôrodnicu stihli len vďaka majákom

Vyzeral ako cestný pirát, no všetko bolo inak. Zúfalý budúci otecko sa rútil zle prejazdnou diaľnicou z Trnavy do Bratislavy a dúfal, že svoju manželku stihne včas dopraviť do pôrodnice. Hoci sa na príchod dcérky poctivo pripravovali, bola predsa len rýchlejšia. Našťastie si ich v správnej chvíli všimol Michal s Dávidom, hliadkujúci policajti, neváhali a situáciu promptne vyriešili.

Ako informovala trnavská polícia, počas pravidelnej služby rutinne zastavili vodiča, ktorý prekročil maximálnu povolenú rýchlosť. V aute však zbadali tehotnú ženu, ktorá už mala viditeľne silné kontrakcie. Neváhali a okamžite urobili mladej rodine sprievod až do bratislavskej nemocnice.

„Veľmi oceňujem ich pohotovú reakciu, prístup a ľudskosť. Bez váhania nám urobili doprovod cez zle prejazdnú diaľnicu a upchatý prístavný most v BA. O pár hodín sa nám narodila naša dcérka, ktorá im takisto veľmi ďakuje,“ napísal poďakovanie otec malej Larinky.