Medaila jej napokon tesne ušla. Anna Karolína Schmiedlová podľahla svetovej jednotke z Poľska

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová napokon na olympijskú medailu nedosiahla. V piatkovom zápase o 3. miesto podľahla na antuke v areáli Roland Garros najvyššie nasadenej Poľke Ige Swiatekovej hladko 2:6, 1:6. Napriek prehre dosiahla vo francúzskej metropole životný úspech.

Úvod jej vyšiel

Vďaka štvrtej priečke vylepšila slovenské singlové tenisové maximum v ére samostatnosti. Daniela Hantuchová postúpila na OH 2012 v Londýne do osemfinále rovnako ako Dominika Cibulková na OH 2008 v Pekingu a Karina Cíleková Habšudová na OH 2000 v Sydney i na OH 1996 v Atlante. Za éry ČSSR vybojoval Miloslav Mečíř na OH 1988 v Soule zlatú medailu vo dvojhre a bronzovú vo štvorhre po boku Milana Šrejbera.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/slovenskyolympijskytim/posts/pfbid022iZdEndmVYR55QFARqkUARhTjgG4zgx2vZmEZeRKqM5CstRN8AfEKNa7n3KKzBCcl

Schmiedlovej vyšiel úvod zápasu so Swiatekovou a po brejku v tretej hre sa ujala vedenia 2:1. Svetová jednotka však v ďalších minútach získala päť gemov za sebou a prvý set sa stal jej korisťou. Slovenka sa snažila hrať aktívne a umiestňovať loptičky do rohov dvorca, no vo výmenách robila priveľa nevynútených chýb. Swiateková bola v úvodnom dejstve stopercentná pri využívaní brejkbalov.

V druhom sete Poľka odskočila Schmiedlovej na 4:1 a prvý vzájomný zápas s najlepšou slovenskou singlistkou už dotiahla do úspešného konca. V siedmom geme premenila prvý mečbal a získala bronzovú medailu. Napravila si tak chuť po prekvapujúcej semifinálovej prehre s Číňankou Čchin-wen Čeng. Schmiedlová vyhrala v Paríži štyri zápasy, pričom získala cenné skalpy Talianky Jasmine Paoliniovej i Češky Barbory Krejčíkovej.