Príbeh, ktorý si prečítal aj pápež František a zapáčil sa mu!

Čo je šťastie a ako ho môžem nájsť? Azda každý z nás si aspoň raz v živote kládol tieto otázky, no len málokomu sa na ne podarilo nájsť odpoveď...

Možno ju nájdete vo výnimočnom príbehu, ktorý si medzi prvými prečítal aj pápež František a ktorý teraz vyšiel v slovenčine. Má dlhší, ale výstižný názov – Muž, ktorý túžil po láske a kocúr, ktorý mu ju dal.

Christian je bohatý realitný maklér, býva v prepychovej vile a jazdí na porsche. Keď jedného dňa uzavrie miliónový obchod, na ktorom dlho pracoval, napodiv sa z toho nedokáže tešiť a prvý raz v živote sa pýta sám seba, či sú ambície, úspech a peniaze skutočne kľúčom k šťastiu. Vzápätí začne dostávať záhadné lístočky s odkazmi, ktoré nachádza na tých najzvláštnejších miestach.

Pátranie po odosielateľovi ho zavedie do neďalekej prírodnej rezervácie, kam ho sprevádza ryšavý kocúrik Joshua, ktorý sa nečakane objavil uňho doma a stal sa jeho nerozlučným priateľom. Počas výstupu na zalesnený kopec Christian spoznáva rôznych zvláštnych ľudí - bývalého manažéra, ktorý našiel útechu v samote, záhadnú mníšku či mladého muža, ktorý rozumie zvieratám, a jeho putovanie postupne nadobúda duchovný rozmer.

Tvoj kocúr ťa miluje tou najkrajšou láskou na svete – tou bezpodmienečnou. Nezáleží mu na tom, či si pekný alebo škaredý, bohatý alebo chudobný, mladý alebo starý. Jednoducho ťa ľúbi.“

„Poznáme sa iba dva dni.“

„Čas neplynie vždy rovnako. Keď si otrávený, smutný alebo keď čakáš, je pomalý. Keď cítiš bolesť, je nekonečný. Naopak, keď meškáš či si šťastný, plynie prirýchlo, nemám pravdu? Čas sa meria pocitmi, ktoré prežívaš.“

Každé z týchto stretnutí ho privádza k čoraz hlbším úvahám o dokonalosti, o ktorú sa odjakživa usiloval, no nikdy ju nedosiahol.

Na konci svojej cesty Christian pochopí, kto je autorom zvláštnych odkazov, ale aj to, čo je v živote naozaj dôležité a v čom spočíva skutočný zmysel života a šťastie.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Kamil Mikulčík:

Muž, ktorý túžil po láske a kocúr, ktorý mu ju dal je pohodové jednoduché čítanie, ktoré dokáže inšpirovať, pohladí po duši a možno vás nasmeruje netušenými smermi. Zamyslíte sa nad silou a zázrakom prírody, a zároveň si možno potvrdíte, že prílišný materializmus vás naozaj neurobí šťastnými, ani spokojnými.

Mnohí trávime dni pobehovaním od jednej povinnosti k druhej, snahou zarobiť viac, byť úspešnejší, slávnejší, mať viac...a pritom zabúdame na drobné každodenné maličkosti, ktoré nám vedia poskytnúť oveľa viac.

Celá naša existencia sa točí v kruhu. Vysvetlím ti to lepšie: človek sa rodí, žije a zomiera, a v rovnakom rytme prebieha aj náš život: istý čas sa máme dobre, pociťujeme určitú stabilitu, no napokon príde obdobie, keď sa to zasa pokazí. Všetky tieto emócie sa cyklicky opakujú rovnako ako okolité prostredie: ráno vychádza slnko, cez deň putuje po oblohe a večer zapadá.“

Milan Buno, knižný publicista