Dobrota, na ktorú sa čaká v rade. Tradičné muránske buchty takmer zanikli, prežili vďaka jednej veci

Môžu sa piecť jedine tam, kde sú doma. Ľudia sa legendárnych buchiet nevedia nabažiť, ročne ich v pekárni v Muráni predajú takmer štvrť milióna.

Na muránske buchty zvyknú stáť ľudia v rade. Foto: Facebook @Muránske buchty predajňa , @Muránske buchty, s r.o.

Višňové, čučoriedkové, tvarohové a s ďalšími ôsmimi druhmi náplní a chrumkavou krustou. Muránske buchty sú také dobré, že sa jedia samé. Iste vás preto neprekvapí, že si nielen domáci, ale aj turisti v tamojšej pekárni doslova podávajú kľučku.

Plnkou nešetrí

Pekár Marián a jeho kolegovia sa v práci nezastavia, populárne buchty pečú prakticky bez prestávky. Marián najprv vymieša cesto, ktoré potom „vydurí do vajlinga“. Vykysnutý bochník si prevaľká, najlepšie do štvorca, a potom z neho urobí 15 štvorčekov, približuje postup pre tvnoviny. Štvorčeky následne naplní lekvárom, tvarohom, nutelou či ďalšími dobrotami. Kto buchty niekedy vyskúšal, vie, že plnkou Marián rozhodne nešetrí. Keď zakrútené buchty na plechu vykysnú, dá ich už len do pece.

Málokto vie, že originálna pochúťka sa pred šiestimi rokmi ocitla na pokraji zániku. Pekárne, ktoré buchty kedysi piekli, totiž buď zatvorili, alebo buchty pri ďalšom sortimente piecť nestíhali, a tak sa o ich prežitie napokon postarala samotná obec. A dobre urobila. V letnej sezóne si totiž v muránskej pekárni turisti doslova podávajú kľučku.