Lucia Vráblicová po rozpade 24-ročného manželstva začína odznova: Cítim, že chcem byť šťastná

„Pro jedno kvítí slunce nesvítí,“ hovorí Lucia Vráblicová s úsmevom, no na jej tvári vidno smútok. Niet divu, keď sa jej rozpadlo manželstvo, ktoré trvalo 24 rokov. Známa herečka však v úprimnej spovedi pre týždenník Život otvorene hovorí aj o tom, že chce začať odznova. „Cítim, že chcem byť šťastná.“

Foto: TASR - Jakub Kotian

Láska na prvý pohľad

Lucia Vráblicová sa s manželom Viktorom, hudobníkom z Košíc, zoznámila v divadle a bola to vraj láska na prvý pohľad. Je muzikantom a v minulosti bol dokonca členom kapely The Backwards, ktorá hráva piesne od The Beatles.

Viktor je o osem rokov mladší ako ona, im to však neprekážalo. „Vekový rozdiel je akoby hnacím motorom, robím všetko pre to, aby som svojho muža dobiehala, neupadala a nepoddávala sa prípadnej chorobe. Snažím sa rozmýšľať aj vyzerať mladistvo, hoci vráskam zo smiechu sa nebránim,“ vysvetlila. Čo si o vekovom rozdiele myslí spoločnosť, to ju nezaujímalo. „Svokrovci síce v prvom okamihu boli prekvapení, no potom rozhodnutie svojho syna akceptovali,“ dodala ďalej umelkyňa.

Kamarát k pivku