Lesnú kúpelňu si turisti nevedia vynachváliť. Po náročnej túre na Zemplíne už netreba liezť do potoka

Vyzerá ako chatka na prenájom, no slúži všetkým. V dedinke Zemplínske Hámre neďaleko Sniny uprostred lesa vyrástla unikátna drevenica, v ktorej nechýba umývadlo, toaleta, sprcha či stôl s lavicami. Hneď vedľa zas nájdete v kmeni stromu pitnú vodu z kohútika. Lesnú kúpeľňu zasadenú do turistických trás vo Vihorlatských vrchoch okoloidúci nenazvú inak ako turistické blaho.

Slovenský unikát

„Pre mňa to bola veľká rarita," opísal pre TV JOJ dlhoročný turista Dušan, ktorý pochodil už aj Európu. Načrtol, že hoci u našich susedov v Poľsku už niečo podobné majú, na Slovensku ešte niečo také nevidel.

Kúpeľňa, v ktorej nechýba ani teplá voda, sa pritom nachádza priamo pod Sninským kameňom, teda na začiatku či konci turistických trás. „Môžu si dať sprchu, dať sa do poriadku, môžu sa schovať pred dažďom a môžu cestovať čistí, normálne scivilizovaní domov. Nemusia spotení, smradľaví, tak ako to bežne býva,“ vymenúva Dušan niektoré z výhod nápadu, ktorý zrealizovala priamo obec.

Už sa nemusia kúpať v potoku

Vedenie obce ňou reagovalo na zvýšený záujem o turizmus v regióne a tak sa turistom pobyt v prírode snažia spríjemniť najviac, ako sa to len dá. Aj starosta obce Ján Kepič totiž neraz videl, ako sa ľudia po náročnej turistike či len vplyvom vysokých teplôt osviežujú priamo v miestnom potoku. Nadšenie turistov je pre nich len bonusom.

„Keby bola len studená voda, tak môže byť, ale keď je tu aj teplá voda, tak to už je super luxus,“ usmieva sa v závere vášnivý turista Dušan. Vstup do kúpeľne je pritom podmienený len symbolickou cenou 20 centov. „Nie je to o tom, aby obec zarábala, ale je to o tom, aby sme vlastne regulovali ten vstup,“ dodáva starosta Ján Kepič.